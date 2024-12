Conor McGregor und Logan Paul erhielten 240-Millionen-Deal

Conor McGregor (36) und Logan Paul (29) sollen im kommenden Jahr gegeneinander in den Ring steigen, wofür ihnen laut der Bild eine unglaubliche Summe von knapp 240 Millionen Euro geboten wurde. Der Deal ist allerdings wohl nicht auf den Kampf beschränkt, sondern beinhaltet zusätzlich noch einen Werbevertrag: Für das Duell sollen knapp 100 Millionen herausspringen, der Rest der Summe soll im Rahmen eines Zehnjahresvertrags als Botschafter für die Tourismus-Kampagne "Visit India" gezahlt werden. Der MMA-Superstar und der Influencer sollen nämlich in Indien gegeneinander antreten, wobei das Wankhede Stadium in Mumbai als möglicher Austragungsort dienen soll.

Conor äußerte sich bereits vor zwei Wochen auf X zu dem Kampf: "Es gibt vorläufige Vereinbarungen darüber, dass ich in Indien gegen Logan Paul boxen werde. Ich habe zugestimmt. Danach werde ich meine Rückkehr ins Oktagon planen." Dies verkündete der UFC-Star kurz nachdem er einige seiner Werbedeals verloren hatte. Grund dafür soll der Vergewaltigungsprozess sein, bei dem er im November schuldig gesprochen wurde und nun umgerechnet 240.000 Euro Schadenersatz an das Opfer Nikita Hand zahlen muss. Das Urteil scheint den Kampf gegen Logan allerdings nicht zu beeinträchtigen, obwohl dieser bei seiner Zusage noch zögern soll. Der YouTuber hatte sich in letzter Zeit einen Namen in der Wrestling-Szene gemacht, daher würde der Deal mit Conor eine Rückkehr ins Boxen bedeuten. Außerdem leidet der 29-Jährige nicht gerade unter finanzieller Not. Mit seiner Getränkemarke "Prime" hat er sich bereits ein Milliarden-Business aufgebaut.

Durch den vorgeschlagenen Deal könnte Logan allerdings seinem Bruder Jake Paul (27) einen Traum wegschnappen. Dieser forderte Conor in der Vergangenheit schon mehrere Male zu einem Kampf heraus – bislang aber erfolglos. Der Social-Media-Star wäre dafür sogar statt in seiner eigentlichen Disziplin, dem Boxen, im MMA gegen den UFC-Champion angetreten. "Lieber Conor, ich weiß, dass du meinem Team gesagt hast, du würdest mit mir bei 77 Kilo kämpfen. Das wird nie passieren. Aber lass es uns im MMA machen. Ohne Gewichtsklasse, so wie es früher gemacht wurde. Aber du wirst es nicht tun", provozierte Jake auf X, kurz nachdem er Mike Tyson (58) im Boxkampf besiegt hatte.

Getty Images Conor McGregor, MMA-Kämpfer

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024

