Schatzsuche: Conor McGregor versteckt Goldbarren in Dublin

MMA-Star Conor McGregor (36) hat die Spendierhosen an: Der irische Kampfsportler hat in einem Instagram-Video angekündigt, in ganz Dublin Goldbarren und -münzen im Wert von insgesamt 100.000 Euro zu verstecken. Der Clip zeigt Conors Kooperationspartner dabei, wie er etwa einzelne Barren in Blumenkästen und Abflussschächten verschwinden lässt oder auch eine Handvoll Münzen in hohem Bogen in einen Fluss wirft. Bei einigen Stücken habe der Sportler seine Telefonnummer hinterlassen, sodass sich die Finder bei ihm melden können, wie er erklärt. Seit Veröffentlichung der Schatzsuche scheint ganz Dublin im Goldrausch zu sein: Einige Videos zeigen bereits fleißige Sucher, die mit hochgekrempelten Hosen durch das Wasser stapfen.

Obwohl Conor gern mit seinem Vermögen protzt, hat der Kampfsportler, der im Video genüsslich an einer dicken Zigarre saugt, diese Aktion nicht ganz allein auf die Beine gestellt. Dieses Mal ist unter anderem der Inhaber von TraxNYC an seiner Seite – ein renommierter Schmuckhändler, der auf Instagram selbst über 2,6 Millionen Follower zählt. Conor wolle mit dieser Aktion seinen Fans etwas zurückgeben und die Menschen animieren, aktiv zu werden, wie er beschrieb. Einige Kommentatoren in den sozialen Netzwerken sind sich jedoch sicher, dass hinter der Schatzsuche lediglich eine Marketingkampagne für ein neues Projekt des Sportlers stecke.

Conor zählt zu den schillerndsten Persönlichkeiten im Kampfsport. Der MMA-Superstar hat sich mit seinen Erfolgen im UFC-Käfig und seinem unverwechselbaren Stil einen Namen gemacht, ist aber auch für seine oft emotionsgeladenen Auftritte bekannt. Neben dem Sport ist er als Unternehmer tätig und unter anderem Gründer einer eigenen Whiskeymarke. Privat ist Conor, der mit seiner Verlobten Dee Devlin mehrere Kinder hat, eng mit seiner Heimat Dublin verbunden. Mit Aktionen wie der jetzt gestarteten Schatzsuche in der irischen Hauptstadt zeigt der ehemalige UFC-Leichtgewicht-Champion einmal mehr, dass er auch abseits des Oktagons gern für Wirbel sorgt.

Getty Images Conor McGregor, Kampfsportler

Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022

