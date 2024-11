Schiefe Töne von Paul Mescal bei Karaoke-Abenteuer in Japan

Paul Mescal (28) und Fred Hechinger, bekannt aus dem neuen Film "Gladiator II", erlebten kürzlich ein amüsantes Karaoke-Abenteuer in Japan. Beim Promotion-Event ihres Films ließen sich die beiden Schauspieler zu einer von Alkohol getriebenen Session hinreißen. Paul, der zuvor beteuert hatte, dass Karaoke gar nicht sein Ding sei, gab nun zu: "Ich habe es genossen, obwohl ich ursprünglich nichts damit anfangen konnte." Gemeinsam mit Fred sang er den bekannten Hit "The Climb" von Miley Cyrus (32) und gestand, die hohen Töne aufgrund seines betrunkenen Zustands nicht ganz getroffen zu haben.

Doch damit nicht genug: Auch der Klassiker "You’re Still The One" von Shania Twain (59) wurde von den beiden Schauspielern zu ihrem Repertoire hinzugefügt. Obwohl Karaoke nicht Pauls erste Wahl sei, genoss er den Abend mit seinen Freunden und dem großartigen Team sehr, wie er bei der Londoner Premiere im Interview mit Entertainment Tonight erzählte. Die gemeinsame Erfahrung der beiden Schauspieler wurde sogar von einem Dokumentarfilmer von Paramount festgehalten. Fred scherzte zudem, Karaoke sei perfekt für Menschen, die nicht unbedingt mit stimmlichen Höchstleistungen glänzen.

Paul Mescal, der mit seiner charmanten Ausstrahlung viele Herzen gewonnen hat, liebt es, mit Freunden und Kollegen unvergessliche Momente zu schaffen. Während er oft in der Filmbranche für seine ernsthaften Rollen gelobt wird, zeigt diese Karaoke-Geschichte seine humorvolle und spontane Seite. Gemeinsam bringen die beiden Schauspieler eine frische Dynamik in die lang erwartete Fortsetzung des Gladiator-Franchise.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Pruss, Fred Hechinger, Connie Nielsen und Paul Mescal im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Connie Nielsen, Paul Mescal und Fred Hechinger

Anzeige Anzeige