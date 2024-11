US-Gameshow-Legende Chuck Woolery mit 83 Jahren verstorben

Chuck Woolery, der ehemalige Moderator von "Love Connection" und ehemaliger Moderator von "Wheel of Fortune", ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Sein Freund und Podcast-Kollege Mark Young bestätigt den Tod nun auf der Plattform X: "Mit gebrochenem Herzen muss ich euch mitteilen, dass mein lieber Bruder Chuck Woolery soeben verstorben ist. Das Leben wird ohne ihn nicht mehr dasselbe sein. Ruhe in Frieden, Bruder." Weitere Informationen zu seinem Ableben sind bisher nicht bekannt. Chuck hinterlässt seine Frau sowie zwei Söhne und eine Tochter.

Chuck war in den 1970er- und 1980er-Jahren eine feste Größe im amerikanischen Fernsehen. Seine Karriere begann jedoch mit der Musik: Als Teil des psychedelischen Pop-Duos The Avant-Garde erzielte er 1968 mit dem Hit "Naturally Stoned" einen Top-40-Erfolg. Nach der Auflösung der Band wechselte er zur Country-Musik und schrieb 1971 gemeinsam mit Tammy Wynette den Song "The Joys of Being a Woman". Seine Fernsehkarriere startete, nachdem er in der "Merv Griffin Show" aufgetreten war und Merv ihn als Moderator für "Wheel of Fortune" auswählte.

Sein berufliches Leben war farbenfroh, aber auch sein persönliches Leben war von bemerkenswerten Wendungen geprägt. Nachdem Chuck seine Fernsehkarriere beendet hatte, wandte er sich den Radiosendungen und schließlich Podcasts zu. In seinem Podcast "Blunt Force Truth" positionierte er sich klar konservativ und äußerte oft kontroverse politische Ansichten. So behauptete er, dass Minderheiten keine Bürgerrechte brauchen, und behauptete, dass die Regierung über die COVID-19-Pandemie lügt, wie Entertainment berichtete. Trotz seiner oft polarisierenden Kommentare änderte Chuck nach einer persönlichen Erfahrung einige seiner Ansichten, besonders nach der Erkrankung seines Sohnes an COVID. Abseits der Kameras war Chuck ein Familienmensch, dessen Leidenschaft für das Unterhalten immer im Mittelpunkt stand.

Getty Images Chuck Woolery, TV Moderator, 2013

Getty Images TV-Moderator Chuck Woolery im Jahr 2003

