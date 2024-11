Fotografin Liz Hatton stirbt mit 17 nach Kampf gegen Krebs

Die Fotografin Liz Hatton verstarb im Alter von 17 Jahren nach einem tapferen Kampf gegen Krebs. Die Mutter der jungen Frau, die in der TV-Show "This Morning" zu sehen war, verkündete den Verlust ihres Kindes über einen Beitrag auf X: "Unsere unglaubliche Tochter Liz ist heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Sie blieb bis zum Schluss entschlossen." Die Britin soll in ihrem Haus in North Yorkshire verstorben sein, ein Jahr nachdem bei ihr ein unheilbarer desmoplastischer Rundzelltumor diagnostiziert worden war.

In ihrem Social-Media-Post lobte Liz' Mutter sie: "Wir sind sehr stolz auf die Freundlichkeit, das Einfühlungsvermögen und den Mut, den sie im letzten Jahr gezeigt hat. Sie war nicht nur eine phänomenale Fotografin, sondern auch der beste Mensch und die wunderbarste Tochter und große Schwester, die wir uns je hätten wünschen können." Außerdem bedankte sich die Familie der 17-Jährigen bei ihren Fans. "Wir sind jedem Einzelnen von euch so dankbar, ob ihr nun eure Hilfe angeboten habt, ob ihr Beiträge geliked oder geteilt habt – ihr habt dafür gesorgt, dass Liz' letzte zwei Monate die besten waren, die sie je hatte", hieß es in dem Beitrag.

Erst im Oktober traf Liz auf Prinzessin Kate (42), die damals erst selbst vor wenigen Wochen ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte. Auf ihrem Instagram-Profil erzählte Kate von ihrer Begegnung: "Es war mir ein Vergnügen, Liz Hatton heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat. Danke, dass du deine Fotos und deine Geschichte mit uns geteilt hast." Kate postete dazu eine Aufnahme, die eine herzliche Umarmung zwischen der Prinzessin und der Fotografin zeigt.

Getty Images Fotografin Liz Hatton und ihre Familie, November 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Liz Hatton

