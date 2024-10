Emotional: Prinzessin Kate trifft krebskranke Jugendliche

Für Prinzessin Kate (42) stand am Mittwoch ein besonderer Termin an: Die Frau von Prinz William (42) traf sich mit einer an Krebs erkrankten jugendlichen Fotografin namens Liz Hatton im Windsor Castle. Da sie selbst erst vor wenigen Wochen ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte, dürfte dies ein emotionaler Tag für die Royal-Lady gewesen sein. "Es war mir ein Vergnügen, Liz Hatton heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat. Danke, dass du deine Fotos und deine Geschichte mit uns geteilt hast", betont sie auf Instagram und teilt dazu ein paar Fotos. Auf einem gibt Kate Liz eine herzliche Umarmung, während auf dem anderen Schnappschuss die Familie des Teenagers mit ihr und William posiert.

Am selben Tag wurden im Schloss Ehrenmedaillen verliehen. Die Jugendliche fotografierte die Zeremonie, wie der Thronfolger im Netz erklärte: "Es war eine Freude, dass Liz Hatton uns geholfen hat, diese besonderen Momente festzuhalten." Die erkrankte Britin war total glücklich, diese Gelegenheit bekommen zu haben, und bedankte sich mit lieben Worten. "Es war eine große Ehre und ein wahr gewordener Traum, und ich hoffe wirklich, dass ich bei zukünftigen Veranstaltungen dabei sein kann", kommentierte sie. Wie die Mutter der Fotografin gegenüber BBC schilderte, sei ihre Tochter an einer seltenen Form von Krebs erkrankt. Die Ärzte hätten ihr nur noch zwischen sechs Monaten und drei Jahren zu leben gegeben.

Das Treffen mit Liz war einer der ersten Termine, die Prinzessin Kate nach Abschluss ihrer Chemotherapie wahrgenommen hat. Anfang des Jahres war bei der 42-Jährigen Krebs diagnostiziert worden – welche Art verrieten die Royals bis heute nicht. Sie unterzog sich einer Behandlung und zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. In einem rührenden Video meldete sie sich im September dann bei den Fans und berichtete, dass sie ihre Chemo abgeschlossen hat. "Die vergangenen neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart", gab Kate auf Instagram zu.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William mit Liz Hatton und ihrer Familie

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2024

