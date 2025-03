Prinzessin Kate ehrt junge Fotografin (†) am Weltfrauentag

Prinzessin Kate (43) und Liz Hatton teilten dasselbe Schicksal: Die beiden litten an Krebs. Während Prinz Williams (42) Frau inzwischen in Remission ist, verlor die junge Fotografin den Kampf gegen die Erkrankung jedoch im vergangenen November. Am heutigen Weltfrauentag ehren Kate und William auf Instagram einige besondere Frauen, darunter auch Liz. "Es war mir eine Ehre, Liz und ihre Mutter Vicky im November in Windsor zu treffen, um ihre Stärke, Unverwüstlichkeit und Kreativität zu feiern", schrieb die Princess of Wales zu einem Foto der 17-Jährigen.

Im Oktober 2024 traf Kate Liz und ihre Mutter auf Schloss Windsor. Dort schenkte die dreifache Mutter der Fotografin eine liebevolle Umarmung. Einen Monat später erlag Liz schließlich ihrem Krebsleiden – auch Kate trauerte um die junge Frau. "Es war mir ein Vergnügen, Liz Hatton heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat. Danke, dass du deine Fotos und deine Geschichte mit uns geteilt hast", erklärte Kate in einem Statement auf Social Media.

Im vergangenen Jahr machte Kate ihre Krebserkrankung publik und beendete im September schließlich ihre Chemotherapie. Anfang dieses Januars besuchte die 43-Jährige dann die Klinik, in der sie behandelt wurde. Im Rahmen des Besuches verkündete sie stolz, auf dem Weg der Besserung zu sein. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", erklärte Kate damals, wie People berichtete.

Getty Images Fotografin Liz Hatton in London, November 2024

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024