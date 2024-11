Kate und Prinz William trauern um verstorbene Fotografin Liz

Am gestrigen Mittwoch verkündete die Mutter der Fotografin Liz Hatton, dass ihre Tochter im Alter von 17 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben ist. Auch Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) haben in der Vergangenheit Bekanntschaft mit der jungen Frau gemacht, und bekunden ihre Trauer in der Instagram-Story ihres offiziellen Profils. "Es tut uns so leid zu hören, dass Liz Hatton traurigerweise verstorben ist. Es war uns eine Ehre, so eine mutige und bescheidene junge Frau kennenzulernen", schreibt das royale Ehepaar.

Der Familie der Verstorbenen drücken der Prinz und die Prinzessin von Wales ihr aufrichtiges Beileid aus: "Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit bei Liz' Eltern Vicky und Aaron sowie ihrem Bruder Mateo." Erst vergangenen Oktober traf die 17-Jährige auf Prinzessin Kate, die zu diesem Zeitpunkt gerade erst selbst ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte. Auf ihrem Social-Media-Profil erzählte die 42-Jährige damals von ihrer Begegnung. "Es war mir ein Vergnügen, Liz Hatton heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat", schrieb sie zu einem Foto, auf dem die beiden Frauen sich umarmen.

Die Britin soll in ihrem Haus in North Yorkshire verstorben sein. Ein Jahr zuvor war bei ihr ein unheilbarer desmoplastischer Rundzelltumor diagnostiziert worden. Ihren schrecklichen Verlust verkündete Liz' Familie mit einem emotionalen Beitrag auf X. "Unsere unglaubliche Tochter Liz ist heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Sie blieb bis zum Schluss entschlossen", schrieb ihre Mutter und fügte hinzu: "Sie war nicht nur eine phänomenale Fotografin, sondern auch der beste Mensch und die wunderbarste Tochter und große Schwester, die wir uns je hätten wünschen können."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Liz Hatton und ihre Familie im November 2021

