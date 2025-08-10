Kader Loth schockiert: Hellseherin rät Ismet Sex mit anderen

Zwischen Kader Loth (52) und Ehemann Ismet Atli (54) kriselt es heftig – vor allem im Schlafzimmer! Weder Gespräche mit einer Sexualtherapeutin noch eine räumliche Trennung brachten die erhoffte Wende. Jetzt suchte das Paar Rat bei einer Hellseherin – und deren Vorschlag sorgte für einen echten Schockmoment. In einem Instagram-Video von Vox Prominent! ist schon vorab zu sehen, wie eine Hellseherin zu Ismet sagt: "Du musst Sex mit anderen Frauen haben" – und Kader völlig aus der Fassung gerät.

In dem kurzen Video ist zu sehen, wie Kader empört und fassungslos auf die Worte der Hellseherin reagiert. "Was? Träumst du davon? Nein, das machst du nicht!", rief sie ihrem Ehemann zu und fügte noch hinzu, dass sie sich bei dem Besuch eigentlich Hilfe erhofft hatte. Stattdessen habe die Hellseherin alles nur verschlimmert, wie Kader enttäuscht berichtete. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Situation in der weiteren Beratung entwickeln wird.

Kader und Ismet sind seit Jahren ein bekanntes Paar in der deutschen Promiwelt, haben aber immer wieder mit schwierigen Phasen in ihrer Beziehung zu kämpfen. Während sie durch ihre Fernsehauftritte in Reality-Formaten Bekanntheit erlangte und mit ihrer oft impulsiven Art für Unterhaltung sorgt, hielt sich Ismet, der eher für seine unternehmerischen Tätigkeiten bekannt ist, überwiegend im Hintergrund. Dennoch sind sie ein Team, das sich stets um eine Lösung bemüht, auch wenn diese manchmal ungewöhnlich ausfallen mag. Ob der jüngste Vorfall ihre Ehe stärker macht oder noch mehr Schaden anrichtet, bleibt jedoch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Ismet Atli und Kader Loth, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kader Loth im Juli 2024

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth im Dezember 2024