Gisele Oppermann bringt ersten eigenen Song "M.I.L.F" raus

Gisele Oppermann (36) überrascht mit eigener Musik! Auf Instagram teilt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin einen kurzen Ausschnitt des Musikvideos ihres Songs "M.I.L.F". "Mein erster Song, wie findet ihr ihn?", fragt sie ihre Fans voller Stolz. Zu sehen ist, wie die Brünette in einem weißen Sportwagen sitzt und unter anderem folgende Line rappt: "M.I.L.F, mein Name: Gisele. Du willst mich kennenlernen? Das geht mir zu schnell. Alles zu eng wie im Sommerhaus der Stars. Ich zeig', wer ich bin, und ich will nicht in die Charts."

In der Kommentarspalte geben die Fans der 36-Jährigen auf direktem Wege ihre Meinung zu dem Lied ab – und zeigen sich dabei total begeistert von Giseles Rapkünsten! "Das hört sich ja wirklich mal richtig gut an", "Nicht schlecht. Respekt" oder "Mega", lauten nur einige der positiven Nachrichten ihrer Follower. Ein weiterer User schließt sich an und stellt fest: "Wow, cooles Video! Sehr gute Arbeit."

Im Jahr 2008 wurde Gisele mit ihrer Teilnahme an der dritten Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt, in welcher sie den sechsten Platz belegte. Danach folgten weitere Fernsehauftritte wie unter anderem 2019 im Dschungelcamp oder zwei Jahre später bei der Datingshow Adam sucht Eva. In diesem Jahr war Gisele bei Kampf der Realitystars und The 50 zu sehen.

Instagram / giseleoppermann Gisele Oppermann, Reality-TV-Star

RTLZWEI Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars" 2024

