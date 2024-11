Stereophonics-Drummer Jamie Morrison liegt im Krankenhaus

Jamie Morrison wurde am vergangenen Montag kurz vor seinem Konzert in Nottingham ins Krankenhaus eingeliefert. Nun klärte der Musiker seine Fans auf Instagram über seinen Gesundheitszustand auf. Zu einem Foto aus dem Krankenbett schrieb der Brite: "Ich wurde mit Schmerzen eingeliefert, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt, und mich durchströmte pure Angst." Dank des medizinischen Personals gehe es ihm inzwischen besser, allerdings dürfe der Schlagzeuger die Klinik nicht verlassen. "Die Ärzte meinten, ich sei ein Verrückter, weil ich so etwas überhaupt in Betracht gezogen hätte", verriet er seinen Followern.

Die Tournee bestreitet der Musikproduzent momentan mit seiner neuen Band 86TVs. Die vier Jungs machen erst seit 2022 gemeinsam Musik und spielen gerade ihre erste richtige Tour. Dass ihr Konzert in Nottingham aufgrund von Jamies kritischem Zustand abgesagt werden musste, bedauerten sie im Netz. "Wir sind untröstlich darüber. [...] Wir entschuldigen uns bei allen, die Pläne für diese Show gemacht haben, insbesondere bei denen, die von weit her angereist sind", hieß es in einer Stellungnahme.

Jamie ist seit 2012 auch Mitglied der Stereophonics, nachdem Stuart Cable, der ursprüngliche Schlagzeuger, aus der Gruppe ausgeschlossen wurde und wenige Jahre später nach massivem Alkoholkonsum verstarb. Frontmann Kelly Jones offenbarte gegenüber NME, wie schwierig dieser Verlust für ihn gewesen sei: "Stuart und ich haben unser ganzes Leben lang sieben Türen voneinander entfernt gewohnt, und seit ich zwölf Jahre alt war, war ich mit ihm in einer Band. [...] Es gibt eine Menge Geschichten, und manchmal fällen die Leute Urteile über das, was passiert ist, obwohl sie die Hintergründe nicht wirklich kennen."

Anzeige Anzeige

Instagram / popmorrison Jamie Morrison, Schlagzeuger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Morrison und Kelly Jones, Stereophonics-Mitglieder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige