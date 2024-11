Krebsgefahr: Alexis Ohanian wurde an Schilddrüse operiert

Alexis Ohanian (41), der Ehemann von Tennislegende Serena Williams (43), musste sich kürzlich einer Operation an der Schilddrüse unterziehen. Wie der Unternehmer auf Instagram mitteilte, wurden bei ihm in den letzten vier Jahren verdächtige Knoten entdeckt, die sich potenziell zu Krebs entwickeln könnten. Um dem vorzubeugen, entfernten Ärzte nun vorsorglich die Hälfte seiner Schilddrüse. Mit einem Foto aus dem Krankenhaus wandte sich der 41-Jährige an seine Fans und teilte seine Erfahrungen.

In seinem emotionalen Post erzählte Alexis von seinen persönlichen Erfahrungen mit der tückischen Krankheit. "Meine Mutter hatte in diesem Alter Brustkrebs und starb ein Jahrzehnt später an Hirnkrebs. Ich hasse Krebs", schrieb er und appellierte an seine männlichen Mitmenschen: "Geht zum Arzt – vor allem, wenn ihr Väter seid." Bereits im Juli hatte der Mitbegründer von Reddit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Er hat bekanntgegeben, dass bei ihm Lyme-Borreliose festgestellt wurde, eine Infektionskrankheit, die er trotz fehlender Symptome behandeln lassen möchte.

Ungeachtet dieser gesundheitlichen Herausforderungen sind Alexis und Serena privat ein eingespieltes Team. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2017, die mit hochkarätigen Gästen wie Beyoncé (43) und Jay-Z (54), Caroline Wozniacki (34), Eva Longoria (49) und Kim Kardashian (44) gefeiert wurde, lebt das Paar mit seinen zwei Töchtern Adira (1) und Alexis (7) in einem liebevollen Familienumfeld. Die Familie genießt einen engen Zusammenhalt, und sowohl Alexis als auch Serena zögern nicht, in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein.

Getty Images Alexis Ohanien, Unternehmer

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian, Serena Williams und ihre Töchter Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira River Ohanian

