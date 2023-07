Serena Williams und Alexis sind bereit für das zweite Baby!

Serena Williams (41)' Familie wächst schon bald weiter! Im Mai sorgte der US-amerikanische Tennis-Star für eine große Überraschung: Auf dem roten Teppich der Met Gala verkündete die Mutter einer Tochter, dass sie und ihr Mann Alexis Ohanian (40) erneut Eltern werden. Aus dem Geschlecht ihres ungeborenen Nachwuchses macht das Paar zwar bislang noch ein Geheimnis – doch jetzt geben die beiden trotzdem einen Einblick in die Schwangerschaft: Serena und Alexis sind auf die Ankunft ihres zweiten Kindes bereits bestens vorbereitet!

Gegenüber People berichtet Alexis jetzt, dass Serena und er schon alle Vorkehrungen getroffen haben. "Im Grunde ist alles startklar", verdeutlicht der Zweifach-Papa in spe. Allerdings hat der Unternehmer noch ein paar Zweifel. "Ich glaube, ich habe definitiv vergessen, wie es ist, ein neues Kind in der Nähe zu haben, also könnte es ein böses Erwachen geben", lacht er. Im Moment sei das Paar aber begeistert.

Aber nicht nur Serena und Alexis sind voller Vorfreude auf das jüngste Familienmitglied – auch ihre Tochter Olympia (5) freut sich schon total auf ihr Geschwisterchen! "Olympia ist Feuer und Flamme", betont Alexis und fügt hinzu: "Niemand ist begeisterter als sie."

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann Alexis im Juni 2023

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian auf der Oscar-Verleihung 2022

Instagram / alexisohanian Serena Williams, Alexis Ohanian und deren Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr.

