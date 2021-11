Diese zwei haben sich definitiv gesucht und gefunden! Vor sechs Jahren begann die Liebesgeschichte von Tennis-Stars Serena Williams (40) und dem Unternehmer Alexis Ohanian (38). Die beiden Turteltauben haben sich in Rom kennengelernt – und sich noch im selben Jahr verlobt. Im Jahr 2017 brachten sie schließlich ihre gemeinsame Tochter Olympia (4) zur Welt und heirateten anschließend in New Orleans. Am 16. November jährte sich ihre Hochzeit nun schon zum vierten Mal. Zu diesem Anlass veröffentlichte Alexis jetzt einen rührenden Beitrag im Netz.

Via Instagram teilte der Reddit-Gründer Fotos von seiner Hochzeit mit Serena und schrieb dazu: "Vor vier Jahren hast du mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht und unsere kleine Familie lässt mich jeden Tag dankbarer werden. Der 16. November wird immer ein ganz besonderer Tag für unsere Familie sein." Weiter schwärmte Alexis: "Danke, dass du diese Freude namens Olympia in unser Leben gebracht hast." Abschließend witzelte er: "Auch wenn du immer mitten in unseren Filmabenden einschläfst..."

Apropos Familie: Am Sonntag besuchten Alexis und Serena zusammen mit ihrer Tochter die Premiere ihres Filmes "King Richard". Die kleine Olympia erschien im Partnerlook mit ihrer Mama – und war definitiv der Star des Abends.

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei den Brand Genius Awards 2018

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian auf der Met Gala 2019

Getty Images Serena Williams mit ihrem Mann Alexis Ohanian und ihrer Tochter Olympia

