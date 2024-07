Keine Symptome: Serena Williams' Mann Alexis hat Borreliose

Alexis Ohanian (41) macht vor wenigen Tagen besorgniserregende Neuigkeiten publik. "Ich habe eine ganze Reihe von Gesundheitsuntersuchungen, Tests und so weiter gemacht und herausgefunden, dass ich Borreliose habe", verkündet der Ehemann von Serena Williams (42) auf X. Dabei handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die durch von Zecken übertragene Bakterien verursacht wird. Typische Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen oder Muskelschmerzen habe der Investor bisher allerdings keine gehabt. Die Ärzte haben aber feststellen können, dass seine Cholesterinwerte nicht in Ordnung seien – daran müsse er zukünftig arbeiten.

Dass die Ärzte diese Krankheit bei ihm feststellten, habe den Unternehmer ziemlich überrascht. Vor allem, weil er nur "so wenig Zeit in der Wildnis/ im Nordosten" verbringe, wo die Zecken am häufigsten vorkommen. Von einem Freund wisse Alexis, welchen Verlauf Borreliose nehmen kann. "Ich habe einen geliebten Menschen, der vor ein paar Jahren daran erkrankt war, der viele Symptome zeigte und so was und keiner konnte feststellen, was er hatte, bis sie ihn darauf getestet und es dann gefunden haben (und auch erfolgreich behandelt haben)", fügt der 41-Jährige in einem weiteren X-Beitrag hinzu. Die Diagnose scheint er jedoch mit einer gewissen Leichtigkeit aufzunehmen. Seinem Post fügte er ein GIF hinzu und schreibt: "Ich lass' mich nicht unterkriegen, Zecke!"

Seine Lebenspartnerin wird ihn bei der Behandlung sicherlich bestens unterstützen. Seit rund acht Jahren gehen Alexis und Serena gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2016 hatte sich das Paar verlobt. Nachdem die erste gemeinsame Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. (6) im April 2017 das Licht der Welt erblickt hatte, gaben sich der Reddit-Mitbegründer und die Tennis-Berühmtheit im November des gleichen Jahres das Jawort. In der Öffentlichkeit ist Serena eher selten gemeinsam mit Mann und Tochter zu sehen – hin und wieder können die Fans aber doch einen Anblick auf die Familie erhaschen, wenn die Sportlerin gemeinsame Momente auf Social Media teilt.

Alexis Ohanien, Unternehmer

Serena Williams mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian mit Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr., Juli 2024

