Serena Williams nahm Alexis beim ersten Date in die Mangel

Sportlegende Serena Williams (42) lässt sich auf dem Tennisplatz nichts sagen – in Liebesdingen vertraut sie dagegen auf den Rat ihrer Freunde. Wie die 42-Jährige in der neuesten Folge ihrer Dokureihe "In The Arena" preisgibt, brachte sie sogar ihre Agentin und ihren ehemaligen Assistenten mit auf das erste Date von ihr und ihrem Ehemann Alexis Ohanian (41). Das eingespielte Trio nahm den Unternehmer dabei ganz schön in die Zange. Dieser musste sich nämlich einem regelrechten Kreuzverhör stellen! "Es waren ungefähr zwei Stunden voller Fragen und Verhöre. 'Hast du Kinder? Bist du verheiratet?'", erinnert sich der 41-Jährige.

Während des nervenaufreibenden Dinners war den drei Freunden anscheinend keine Frage zu privat. Der Reddit-Mitbegründer führt fort: "Nichts war tabu. [...] Serena, ihr Assistent, ihre Agentin auf der einen, und ich auf der anderen Seite des Tisches. Sie bombardierten mich mit Fragen." Auch Jill erlebte die Situation ähnlich und schildert ganz aufgeregt: "Ich wollte alles über ihn erfahren." Serena war derweil voll und ganz d'accord damit, dass ihre Agentin ihren jetzigen Ehemann in die Mangel nahm. "Jill fragte ihn geradeheraus: 'Wie geht's deiner Freundin?' Und er antwortete: 'Ich habe keine Freundin'", erinnert sich die ehemalige Tennisspielerin. "Dann sagte er, er habe sich von ihr getrennt. Als er das sagte, änderte sich alles, denn ich dachte: 'Okay, jetzt ist er nicht mehr dieser schlimme Finger'", verrät die 23-fache Grand-Slam-Siegerin schmunzelnd.

Serena und Alexis lernten sich im Mai 2015 kennen, als sie im selben Hotel in Rom übernachteten. Ein Jahr später verlobten sich die zwei Turteltauben. 2017 folgte dann die große Traumhochzeit unter dem Disney-Motto "Die Schöne und das Biest". Die Geburt ihrer beiden Kinder machte ihr Liebesglück schließlich perfekt: Ihre älteste Tochter Alexis (6) erblickte etwa im selben Zeitraum das Licht der Welt. Nesthäkchen Adira kam erst im vergangenen August zur Welt.

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian und Serena Williams im Februar 2022

Getty Images Serena Williams mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian mit Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr., Juli 2024

