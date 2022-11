"Groupie": Drake disst Serena Williams' Mann im neuen Song

Drake (36) macht sich hiermit wohl keine Freunde! Der Rapper ist bekannt für seine ehrliche und direkte Art, vor allem wenn es um seine Musik geht. Am vorherigen Freitag veröffentlichte der "One Dance"-Interpret sein Album "Her Loss" zusammen mit Musiker 21 Savage (30). Ein Song fiel jedoch durch einen sehr offensiven Text gegenüber Serena Williams (41)' Ehemann Alexis Ohanian (39) auf. Drake bezeichnete ihn darin als "Groupie".

In seinem neuen Song "Middle Of The Ocean" degradiert Drake den Ehemann von der Tennis-Legende zu einem anhimmelnden Fan. In dem Lied singt er: "Serena, dein Mann ist ein Groupie. Er behauptet, wir haben kein Problem, aber nein Boo. Es ist, als würdest du Sushi holen gehen." Wie TMZ jetzt aufgriff, sollen Fans des Rappers gemischte Meinungen zu der Message haben. Eine Person bezeichnete Drake als kleinlich. Eine andere sagte, dass das Alexis verdient hat, da er Drake in der Vergangenheit scheinbar subtil angegriffen habe. Aktuell gibt es noch keine öffentliche Reaktion von Serena und ihrem Mann.

Drake und Serena sollen sich 2015 gedatet haben, jedoch wurde dies nie bestätigt. Aktuell ist der Tennis-Star aber glücklich mit Alexis, wie sie gerne in der Öffentlichkeit zeigt. Die beiden heirateten 2017 und durften sich bereits über ihr erstes gemeinsames Kind freuen.

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian und Serena Williams im Februar 2022

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia und ihrem Mann Alexis Ohanian

