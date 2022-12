Seltenheit: Serena Williams zeigt sich mit Mann und Tochter

Serena Williams (41) gewährt einen Einblick in ihr Familienleben. Die Ex-Tennisspielerin und ihr Mann Alexis Ohanian (39) lernten sich vor sieben Jahren in Rom kennen. Der Funke sprang so sehr über, dass sich die beiden im selben Jahr sogar verlobten. 2017 gaben sich die beiden nicht nur das Jawort – ihr Liebesglück wurde von der Geburt ihrer Tochter Olympia (5) gekrönt. Nun teilte Serena ein Bild mit ihrer Tochter und ihrem Mann Alexis von einem gemeinsamen Ausflug!

Auf Instagram postete die gebürtige US-Amerikanerin ein Bild, das sie mit ihren Liebsten in einem Golfkart zeigt. Während ihr Mann in einem schwarzen Shirt und einer kurzen Hose am Steuer saß, mache die einstige Profisportlerin in einem rosafarbenen sportlichen Outfit ein Selfie. Ihr kleines Mädchen kuschelte sich in einem Blümchenkleid in die Lücke zwischen ihren Eltern. Auch ihr Hund Christopher war mit von der Partie. "Familientag auf der Farm", kommentierte die 41-Jährige ihr seltenes Foto von sich und ihrer kleinen Familie.

Genießt die Sportlerin mit diesem Familienausflug etwa noch die Ruhe vor dem Sturm? Denn ein Comeback zu ihrer Profisportlerkarriere – die sie vor wenigen Monaten beendet hatte – ist noch nicht komplett ausgeschlossen. "Die Chancen auf meine Rückkehr sind sehr hoch. Ihr könnt zu mir nach Hause kommen und schauen: Ich habe einen Tennisplatz!", hatte sie auf einer Veranstaltung laut CBS gewitzelt.

Getty Images Alexis Ohanian und Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia

Getty Images Serena Williams im November 2022

Getty Images Serena Williams im September 2022

