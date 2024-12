Darum meidet der Netflix-Star Drew Starke Social Media

Der Schauspieler und "Outer-Banks"-Star Drew Starkey (31) hat in einem Interview mit Dazed über seine begrenzte Präsenz in den sozialen Netzwerken gesprochen. In dem Gespräch erklärte der Netflix-Star, warum er sein Online-Leben auf ein Minimum beschränkt und soziale Medien hauptsächlich zur Promotion seiner Filme nutzt. "Man kann online alles sagen, was man möchte, unter dem Deckmantel jeder beliebigen Identität", sagte Drew im Gespräch mit Dazed und schüttelte dabei den Kopf.

Der Schauspieler betonte, dass er Online-Kommentare mit Vorsicht genieße, weil es schwierig sei, zwischen wahrhaftigen und unechten Aussagen zu unterscheiden. "Selbst bei den positiven Dingen weiß ich nicht, was wahr ist und was nicht", erklärte er weiter. Er frage sich oft, ob die Menschen ihm diese Dinge auch ins Gesicht sagen würden. "Wenn ich den ganzen Tag im Internet verbringe, kann das wahnhaft werden, und ich möchte nicht meinen Verstand verlieren", fügte er hinzu. Deshalb habe er seine Online-Präsenz auf das Nötigste reduziert und konzentriere sich stattdessen auf seine Arbeit.

Die Themen seines neuen Films "Queer" – insbesondere die Angst davor, sich jemandem wirklich zu öffnen –, hätten Drew persönlich sehr berührt. "Diese Angst, dass jemand einen wirklich kennenlernt, ist etwas, womit ich den Großteil meines Lebens zu kämpfen hatte", gestand er im Interview offen. "Das kann Menschen stoppen, sie lassen sich nicht auf andere ein." Diese Ehrlichkeit zeigt eine durchaus verletzliche Seite des Schauspielers, die er der Öffentlichkeit sonst selten preisgibt. Abseits der Kameras zieht er es vor, ein zurückgezogenes Leben zu führen – fernab des oft oberflächlichen Online-Lebens.

Getty Images Drew Starkey, Schauspieler

Getty Images Daniel Craig, Luca Guadagnino und Drew Starkey

