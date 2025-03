Anya Taylor-Joy und Drew Starkey gemeinsam in neuer Serie

Serien-Fans dürfen sich auf ein neues, aufregendes Leinwand-Paar freuen: Anya Taylor-Joy (28) und Drew Starkey (31) stehen gemeinsam für die kommende Apple-TV+-Serie "Lucky" vor der Kamera. Die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren: Nach ersten Szenen in Las Vegas zieht die Produktion demnächst nach Los Angeles, dem Hauptdrehort der Serie. Anya übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt. Drew spielt in der Geschichte ihren Ehemann – eine Dynamik, auf die Fans gespannt sein dürfen.

Laut Teen Vogue stehe im Zentrum von "Lucky" eine junge Frau, gespielt von Anya, die versuche, ihrer kriminellen Vergangenheit zu entkommen. Dreh- und Angelpunkt der Handlung sei ein millionenschwerer Lottoschein, den die Protagonistin nicht einlösen könne, weil sie auf der Flucht sei. Drew verkörpere dabei den Partner der Hauptfigur, wobei ihre gemeinsame kriminelle Vergangenheit die Grundlage für spannende und dramatische Entwicklungen bieten würden. Produziert werde die Serie unter anderem von Jonathan Tropper und Reese Witherspoon (48).

Anya Taylor-Joy, bekannt aus Das Damengambit und "Last Night in Soho", hat sich als Schauspielerin längst in Hollywood etabliert. Drew Starkey erlangte durch seine Rolle in der Netflix-Serie Outer Banks größere Bekanntheit und feiert aktuell Erfolge mit dem Film "Queer". Gemeinsam stehen sie nun für die vielversprechende Adaption "Lucky" vor der Kamera – ein weiteres Projekt, das die wachsende Zusammenarbeit zwischen Apple TV+ und Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine unterstreicht. Fans dürfen gespannt sein, welche Chemie dieses neue Leinwand-Paar auf die Bildschirme bringt.

Getty Images Anya Taylor-Joy, Januar 2025

Getty Images Drew Starkey, Schauspieler

