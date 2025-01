Platinblonde Haare: Drew Starkey überrascht mit neuem Look

Drew Starkey (31), bekannt aus der Netflix-Serie Outer Banks, sorgte am Dienstagabend auf dem roten Teppich der National Board of Review Awards in New York City für Aufsehen. Der Schauspieler ehrte seinen Kollegen Daniel Craig (56), der dort als Bester Schauspieler für seine Rolle im gemeinsamen Film "Queer" ausgezeichnet wurde. Drew trug einen eleganten schwarzen Anzug von Loro Piana, kombiniert mit einer weißen Hemdbluse, schwarzen Lacklederschuhen und schicken Accessoires wie einer Armbanduhr und einem Ohrring. Doch was besonders ins Auge stach, war sein Stil-Update: Der Netflix-Star präsentierte sich mit platinblondem Haar und dunkleren Augenbrauen.

Für Drew war die Veranstaltung ein weiterer Meilenstein auf der Promotion-Tour zu "Queer", einem Film, der als Wendepunkt in seiner Karriere gilt. In einem Interview mit WWD ließ der Schauspieler durchblicken, wie herausfordernd es für ihn gewesen sei, die Aufmerksamkeit nach diesem Erfolg zu bewältigen. Er erklärte: "Ich werde ziemlich schnell von zu viel Aufmerksamkeit und zu vielen Menschen überwältigt, aber es war toll, mit Leuten wie Luca Guadagnino (53), Daniel Craig und Jonathan Anderson zusammenzuarbeiten. Das hat den gesamten Prozess wirklich leicht und spaßig gemacht." Besonders geschätzt habe er die enge Arbeit mit dem Kostümdesigner Jonathan Anderson, dessen Ideen entscheidend dazu beigetragen haben, Drews Figur Eugene Allerton authentisch zu entwickeln.

Privat zeigt sich Drew als jemand, der zwischen der Welt des Rampenlichts und seinem Bedürfnis nach Ruhe balancieren muss. In Interviews sprach er von seiner Neigung, sich von zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Zeit auf Social Media überfordert zu fühlen. Trotzdem meistert er die Herausforderungen des plötzlichen Ruhms mit einer gewissen Bodenständigkeit, die ihn in Hollywood auffallen lässt. Die Zusammenarbeit mit bekannten Namen wie Guadagnino und Anderson schien dabei ein echter Glücksfall zu sein – nicht nur für die Arbeit an "Queer", sondern auch für neue berufliche Gelegenheiten, wie eine Werbekampagne mit Loewe im Herbst 2024 zeigte. Drew, der normalerweise für seinen zurückhaltenden Stil bekannt ist, scheint langsam seinen Platz als aufstrebender Star im internationalen Filmgeschäft zu finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca Gaudagnino und Drew Starkey bei der National Board of Review Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig und Drew Starkey bei den National Board of Review Awards 2025

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Drew Starkeys neuen platinblonden Look? Megacool! Er sieht total anders aus. Ich mochte seine alten Haare lieber ... Ergebnis anzeigen