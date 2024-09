So empfand Daniel Craig den Sexszenen-Dreh mit Drew Starkey

In seinem neuen Film "Queer" schlüpft Daniel Craig (56) in die Rolle des Kriegsveteranen William Lee, der sich in den um einiges jüngeren Ex-Marine Eugene Allerton, gespielt von Outer Banks-Star Drew Starkey, verliebt. In dem Drama kommt es dabei auch zu intimen Szenen zwischen den Hauptdarstellern. Für den James Bond-Darsteller schien es kein Problem gewesen zu sein, für die Kameras mit seinem 26 Jahre jüngeren Co-Star anzubandeln. "Sie wissen so gut wie ich, dass es nichts Intimes hat, eine Sexszene an einem Filmset zu drehen", erklärt der Brite auf dem Filmfest in Venedig, wie unter anderem tz berichtet. Der Filmstar fügt hinzu, dass sie zwar viel dabei gelacht, sich aber trotzdem viel Mühe gegeben haben: "Es gibt eine Gruppe von Leuten, die dich beobachten. Wir wollten es einfach so rührend, so echt und so natürlich wie möglich machen."

Neben seinen unvergesslichen Darstellungen als James Bond zeigt Daniel in "Queer" erneut seine Wandlungsfähigkeit und Bereitschaft, sich auf herausfordernde Rollen einzulassen. Diese neuen Einblicke in die Arbeit des Filmstars kommen zu einem interessanten Zeitpunkt, da er nach 15 Jahren und fünf Filmen die Rolle von 007 niedergelegt hat. Privat ist der Schauspieler seit 2011 mit der Schauspielerin Rachel Weisz (54) verheiratet, die er auch mit auf die Premiere seines neuen Films genommen hat. In Interviews betont Craig immer wieder, wie wichtig ihm Authentizität in seiner Arbeit ist und dass er Rollen wählt, die ihn persönlich herausfordern und weiterentwickeln.

Auch Drew konnte unter Beweis stellen, dass in ihm mehr steckt. Der 30-Jährige ist immerhin besonders aufgrund seiner Verkörperung des verwöhnten Rafe Cameron in "Outer Banks" bekannt. Mit der im Oktober erscheinenden neuen Staffel kann der Schauspieler damit zeitgleich auf der großen Leinwand im Kino als auch auf den Bildschirmen daheim auf Netflix begeistern.

Getty Images Daniel Craig, Luca Guadagnino und Drew Starkey

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX © 2021 Drew Starkey in "Outer Banks"

