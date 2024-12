Richard Coles ist nach Verlust seines Partners neu verliebt

Pastor Richard Coles, der beliebte Moderator und Realitystar, überrascht seine Fans mit einer herzerwärmenden Nachricht: Vier Jahre nach dem tragischen Tod seines Ehemanns David Oldham, der im Alter von nur 43 Jahren an einer alkoholbedingten Lebererkrankung starb, hat er erneut die Liebe gefunden. Wie Mirror berichtet, handelt es sich dabei um Schauspieler Richard Cant, bekannt aus "War Horse" und Doctor Who. Die beiden lernten sich über die Dating-App "EliteSingles" kennen – eine unerwartete Begegnung, die für Pastor Richard ein wahrhaft glückliches Ende einer sehr schweren Zeit darstellt.

In einem Interview in der ITV-Show "Lorraine" schwärmte der Geistliche von der ersten persönlichen Begegnung mit seinem neuen Partner. Für ihn war es ein Augenblick purer Freude. "Das sind die Momente, in denen man die echte Liebe findet", erklärte Pastor Richard. Die neue Beziehung erlebe der einstige Dschungelcamper seiner Beschreibung nach mit einer Mischung aus Überraschung und Dankbarkeit. Nach Jahren des Schmerzes und der Trauer sei er froh, dass nun wieder Hoffnung und Liebe in seinem Leben Platz gefunden hätten.

Der Verlust von Ehemann David und die Jahre des Kampfes gegen dessen Alkoholsucht haben den Briten tief geprägt. In seinen Memoiren "The Madness of Grief: A Memoir of Love and Loss" schilderte er eindrucksvoll den innerlichen Konflikt und die Hilflosigkeit, die er empfand, als er versuchte, seinen Partner zu unterstützen. David hatte schon seit seiner Jugend mit Alkoholproblemen zu kämpfen, die schließlich viele Jahre später zu seinem Tod führen sollten.

David Hartley / Rex / Shutterstock / ActionPress Richard Coles, Ex-"Strictly Come Dancing"-Kandidat

David Hartley / Rex / Shutterstock / ActionPress Richard Coles in der Winchester University

