Ben Stiller verrät: Fans verwechseln ihn mit Adam Sandler

Ben Stiller (59) hat kürzlich in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) verraten, dass er oft mit seinem guten Freund Adam Sandler (58) verwechselt wird. Der Schauspieler berichtete, dass Fans ihn regelmäßig auf Filme von Adam ansprechen. Besonders häufig erwähnen sie "Klick", obwohl Ben in diesem Film gar nicht mitspielt. "Die Leute sagen zu mir: 'Oh Mann, 'Klick' hat mein Leben verändert!', und ich antworte: 'Ich bin nicht Adam Sandler, ich bin Ben Stiller.' Und dann fragen sie: 'Wer?'", erzählte Ben schmunzelnd. Seinem Schauspielkollegen ergehe es ähnlich: "Er schickt mir dann eine SMS und sagt: 'Ich war in Italien, und jemand rief: 'Ben Stiller, ich liebe dich!''", fügte Ben hinzu.

Ben und Adam sind seit über 30 Jahren befreundet und haben in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet. So spielten sie 2017 im Film "Die Meyerowitz-Geschichten" die Rolle von Brüdern, und Ben trat in Adams Komödie "Happy Gilmore" von 1996 in einer unvergesslichen Nebenrolle auf. Nun sollen die beiden wieder gemeinsam vor der Kamera stehen: In "Happy Gilmore 2" wird Ben seine Rolle als Hal L. – der zweigesichtige Pfleger – wieder aufnehmen. Der Film soll außerdem auch Stars wie Travis Kelce (35) und Benny Safdie beinhalten.

Abseits der Kamera verbindet die beiden eine enge Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung. Über die Jahre haben sie sich als Comedy-Größen in Hollywood etabliert und teilen nicht nur ihren Humor, sondern auch eine gemeinsame Leidenschaft für die Schauspielerei. Ihre Fans dürfen sich darauf freuen, die beiden wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen und ihre einzigartige Chemie zu erleben.

Getty Images Adam Sandler, 2024

Getty Images Schauspieler Ben Stiller

