Ben Stiller dreht einen Dokumentarfilm über seine Eltern

Die enge Bindung zwischen Ben Stiller (59) und seinen berühmten Eltern Jerry Stiller (✝92) und Anne Meara (✝85) bekommt jetzt ein filmisches Denkmal. Der Schauspieler und Filmemacher hat für sein Herzensprojekt "Stiller & Meara: Nothing Is Lost" nun eine Partnerschaft mit Apple Original Films geschlossen. Der Dokumentarfilm beleuchtet das Leben und die Karriere von Jerry und Anne, einem legendären Comedy-Duo, das die Unterhaltungswelt prägte. Der Film wird laut Deadline am 17. Oktober in ausgewählten Kinos starten, bevor er am 24. Oktober bei Apple TV+ weltweit gestreamt werden kann. Ben erklärte gegenüber Deadline: "Es ist aufregend, das endlich mit dem Publikum teilen zu können – und eine große Ehre, meine Eltern zu würdigen: so, wie ich sie in meiner Kindheit kannte, und so, wie ich sie durch die Entstehung dieses Films auf neue Weise kennengelernt habe."

Die Dokumentation ist ein sehr persönliches Projekt, an dem Ben bereits seit einiger Zeit arbeitet. Neben intimen Einblicken in ihre Familiengeschichte soll "Stiller & Meara" auch die kreative Dynamik des Paares und ihre Bedeutung für die Popkultur untersuchen. Für die Produktion konnte Ben laut Deadline namhafte Kollegen wie John Lesher und Geoffrey Richman gewinnen, die durch ihre Arbeit an preisgekrönten Projekten wie "Birdman" und "Tiger King" bekannt sind. Apple Films, mit denen Ben bereits in der gefeierten Serie "Severance" zusammenarbeitet, unterstützt den Film seit etwa einem Jahr und hofft auf ähnliche Erfolge wie bei anderen Prestigeprojekten.

Jerry Stiller und Anne Meara, die in den 1960er Jahren als Comedy-Duo "Stiller & Meara" berühmt wurden, hatten nicht nur großen Einfluss auf die Unterhaltungsbranche, sondern prägten auch das Leben ihres Sohnes nachhaltig. Ben hat bereits in der Vergangenheit betont, wie sehr die kreativen Karrieren seiner Eltern ihn inspiriert haben. Jerry, der vor allem für seine Rolle in King of Queens bekannt war, und Anne, die ebenfalls eine erfolgreiche Schauspielkarriere verfolgte, waren bis zu Annes Tod im Jahr 2015 über 60 Jahre verheiratet. Die Dokumentation bietet nicht nur eine Hommage an das Paar, sondern auch einen Blick auf die familiären und zwischenmenschlichen Wurzeln des Schauspielers.

Getty Images Ben Stiller, Schauspieler

Getty Images Jerry Stiller mit seiner Frau Anne Meara im Juni 2012

Getty Images Ben Stiller (r.) mit seinen Eltern Jerry und Anne im Dezember 2006