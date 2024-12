Das erwartet Zuschauer in der siebten "Chef's Table"-Staffel

"Chef's Table"-Fans haben Grund zur Freude: Die beliebte Netflix-Show kehrte am Mittwoch mit neuen Episoden auf die Streaming-Plattform zurück. Die neue Staffel, die "Volume 7" heißt, "setzt die Tradition der Serie fort, kulinarische Meister aus der ganzen Welt vorzustellen, die die heutige Lebensmittellandschaft neu definieren", heißt es vielversprechend in der Pressemitteilung des Medienunternehmens. Das Programm der neuen Staffel besteht aus einer Vielzahl von Köchen, von denen jeder "seine eigene Sichtweise und Kreativität an den Tisch bringt".

Mit dabei ist unter anderem die preisgekrönte Köchin Nok Suntaranon. Nok arbeitete ursprünglich als Flugbegleiterin, eröffnete dann jedoch im Alter von 50 Jahren ihr erstes Restaurant in Philadelphia: das thailändische Lokal Kalaya, das nach ihrer Mutter benannt ist. Die Kochshow stellt ebenfalls Kwame Onwuachi, einen Koch aus New York City, vor. Kwame ist für seine afrokaribische Küche berühmt und hat im Jahr 2022 das Restaurant Tatiana, das eine Hommage an seine Schwester ist, eröffnet. Auch der Spanier Ángel León ist in den neuen "Chef's Table"-Episoden vertreten. Er wird von Bewunderern auch Chefkoch des Meeres genannt, ist Berufssegler und lebt für die Fischerei. Sein Restaurant Aponiente wurde bereits mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Im Oktober durften sich Kochfans schon einmal freuen. Die Staffel "Chef’s Table: Noodles" wurde veröffentlicht. Die Folgen drehten sich, wie der Name schon verrät, rund ums Thema Nudeln. "Diese Staffel feiert die kulturelle Bedeutung und kulinarische Kunst von Nudeln und bietet einen tiefen Einblick in traditionelle und innovative Techniken", hieß es in der Presseerklärung von Netflix. Auch im nächsten Jahr wird die Emmy-nominierte Serie mit neuen Folgen zurückkehren: Im Jahr 2025 läuft die mit Spannung erwartete Jubiläumsstaffel.

Getty Images Kwame Onwuachi im November 2024

Netflix Nok Suntaranon bei "Chef's Table: Volume 7"

