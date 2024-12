Neue Details zu Marius Borg Høibys Vergewaltigungsskandal

Marius Borg Høiby (27), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51), steht derzeit im Mittelpunkt eines Vergewaltigungsskandals. Nun gibt es neue Details, die Licht auf die Ereignisse jener Nacht werfen, für die der Norweger im November verhaftet wurde. Laut TV 2 sei die Polizei durch Videos, die sich auf Marius' Handy befunden hätten, aufmerksam geworden. Diese sollen den Vorfall am Palmsonntag gegen 08:10 Uhr dokumentieren und gelten als Zeitpunkt der angeblichen Vergewaltigung. Aufgrund dieser Beweise schritt die Polizei am 18. November ein und nahm Marius letztendlich fest.

Am Tag der vermeintlichen Vergewaltigung sollen Marius und seine damalige Freundin am Palmsamstag, dem 23. März, vorab ein gemütliches Abendessen mit der Familie der jungen Frau genossen haben. Nach dem Beisammensein fuhren Marius und seine Begleitung mit dem Taxi nach Hause nach Skaugum, wo sie damals zusammenlebten. Doch Marius beschloss, dass er nicht nach Hause wollte, sondern feiern. Laut Se og Hør sei er erst am Morgen zu seinem Wohnsitz zurückgekehrt. Zwischenzeitlich habe seine Freundin offenbar die Nacht woanders verbracht, während der 27-Jährige noch unterwegs gewesen sei.

Marius ist kein Unbekannter im Fokus des öffentlichen Interesses. Als Sohn der Kronprinzessin steht er oft im Rampenlicht und gehört seit seiner Kindheit zur königlichen Familie Norwegens. Jedoch entschied er sich, ein Leben abseits der Monarchie zu führen. Trotz der negativen Schlagzeilen standen sein Stiefvater Kronprinz Haakon (51) und seine Mutter jüngst hinter ihm und versuchten, ihn auf den richtigen Weg zu leiten. "Wir haben als Familie und als Eltern lange darum gekämpft, dass er mehr Hilfe bekommt. Und dass er an einen Ort kommt, wo er Hilfe, Reha und Behandlung erhalten kann", äußerte sich der Kronprinz gegenüber NRK.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, September 2024

