Die japanische Sängerin Miho Nakayama (54) ist verstorben

Traurige Nachrichten aus Japan. Die Sängerin Miho Nakayama ist ganz plötzlich mit nur 54 Jahren verstorben. Laut dem japanischen Nachrichtensender Fuji News Network wurde sie vor wenigen Stunden leblos in der Badewanne in ihrem zu Hause aufgefunden. Zuvor war Miho nicht zur Arbeit erschienen, weswegen sich ihre Angestellten sorgten und zu ihrem Heim fuhren. Dort entdeckten sie die Sängerin leblos – von den Rettungskräften konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Am Tag ihres Todes sollte sie eigentlich ein Weihnachtskonzert in Osaka geben, das aber kurz vor dem Bekanntwerden ihres Todes abgesagt wurde.

Die Agentur der Musikerin bestätigte ihr Ableben inzwischen. "Wir sind fassungslos über den plötzlichen Tod", erklärten die Verantwortlichen. Woran genau Miho starb, wird derzeit noch genauer untersucht. Laut dem lokalen Nachrichtensender stellten die Sanitäter vor Ort fest, dass es keine sichtbaren Anzeichen von Fremdeinwirkung an ihrem Körper gebe. Aufgrund der Umgebung und ihres Zustands sollen die Ermittler aber angeblich von einem Hitzschlag ausgehen – dazu ist jedoch noch nichts bestätigt.

Miho war seit 1985 in der Unterhaltungsbranche sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin hoch angesehen. Den großen Durchbruch erlangte sie mit ihrer Rolle in dem Film "Love Letter". Auch mit ihrem Privatleben sorgte sie für Aufsehen. 2002 heiratete sie den Komponisten Hitonari Tsuji und zog mit ihm nach Paris. Zusammen bekamen sie ein Jahr später einen Sohn. 2014 wurden sie allerdings geschieden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miho Nakayama mit dem koreanischen Schauspieler Kim Jae-Uck

Anzeige Anzeige

Getty Images Miho Nakayama in Tokio, Oktober 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige