Hape Kerkeling steht dem 60. Geburtstag gelassen gegenüber

Anlässlich seines 60. Geburtstags gewährt Hape Kerkeling (59) ungewöhnlich intime Einblicke in sein Leben und seine Einstellung gegenüber dem Älterwerden. Im Gespräch mit der ARD gab der Komiker an, dass er seinem runden Geburtstag mit absoluter Gelassenheit gegenüberstehe. "60 ist jetzt kein Beinbruch", erklärte er und fügte hinzu, dass er sich sogar darauf freue. Als deutlich schlimmer habe er seinen 30. Jubeltag empfunden, der für ihn das Ende seiner Jugend markierte und schwer zu verdauen war. Die Auseinandersetzung mit dem Alterungsprozess, die viele Menschen mit Unsicherheit erfüllt, scheint für Hape inzwischen eher eine Reise zu mehr innerer Ruhe und Selbstakzeptanz zu sein.

In einer Doku, die die ARD im Rahmen eines Themenabends anlässlich seines Ehrentages am 9. Dezember ausstrahlt, lässt Hape die bedeutendsten Ereignisse seiner Karriere Revue passieren. Er schaue mit großem Wohlwollen auf seine frühen Werke, gestand der gebürtige Nordrhein-Westfale im Gespräch mit dem Sender und fügte augenzwinkernd hinzu: "Manches finde ich drollig, einiges finde ich tatsächlich auch gelungen." Besonders seine ersten TV-Jahre betrachte er heute mit einer Mischung aus Humor und Bescheidenheit. So verspricht auch die neue Dokumentation, ein ebenso ungeschönter wie charmanter Rückblick auf die beeindruckende Karriere eines Mannes zu werden, der sich nie zu ernst genommen hat.

Hape blickt auf eine Vielzahl von Meilensteinen zurück, die ihn zu einem der bekanntesten und beliebtesten Entertainer Deutschlands gemacht haben. Mit seinen "Total normal"-Programmen und der legendären Rolle als "Horst Schlämmer" hatte er in den 90er-Jahren Kultstatus erlangt. Doch nicht nur als Comedian, sondern auch als Schauspieler und Moderator hat er sich einen festen Platz im deutschen Fernsehen erobert. 2009 veröffentlichte er sein erstes Buch "Ich bin dann mal weg", das nicht nur ein Bestseller wurde, sondern auch zu einem erfolgreichen Film adaptiert wurde, der seine Wanderung auf dem Jakobsweg dokumentiert. Diese Reise stand für Hape im Zeichen der Selbstfindung und wurde zu einem weiteren Höhepunkt seiner Karriere.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/GettyImages Hape Kerkeling

Anzeige Anzeige

Hape Kerkeling als Horst Schlämmer bei "Wetten, dass..?" 2011

Anzeige Anzeige