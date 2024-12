Zum 60. Geburtstag: Hape Kerkeling ist jetzt auf Instagram

Am Montag feierte Hape Kerkeling (60) seinen 60. Geburtstag. Dieses Ereignis nimmt der Entertainer als Anlass, der Social-Media-Plattform Instagram beizutreten. Zur Feier des Tages erstellte sich der TV-Star einen Account auf der App – und veröffentlichte sogar direkt zwei Videos. In einem Clip steht Hape vor einem Weihnachtsbaum und erklärt seinen Fans: "Hallo, ich bin Hape Kerkeling. Ich bin 60 und bald ist Weihnachten und deshalb schenke ich euch jetzt meinen eigenen Instagram-Kanal." Außerdem verspricht der Bestseller-Autor seinen Followern, dass sie in Zukunft mehr von ihm im Netz sehen werden.

Hapes Instagram-Beitritt kommt bei den Fans gut an. Der erste Beitrag des Comedians hat nach wenigen Stunden bereits 7.000 Likes und rund 700 Kommentare. "Endlich bist du hier zu finden! So ein toller Mensch" oder "Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bist", freuen sich zahlreiche User in der Kommentarspalte. Unzählige Fans nutzen die Chance, mit Hape über die Plattform in Kontakt zu treten und ihm so nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag! Wie schön, Sie hier auf Instagram zu sehen", schreibt ein Nutzer begeistert.

Hape zeigt, dass es auch mit 60 nicht zu spät ist, neue Dinge auszuprobieren. Generell sah der Entertainer seinem runden Geburtstag mit absoluter Gelassenheit entgegen. "60 ist jetzt kein Beinbruch", betonte er in einem ARD-Interview. Mit einem Augenzwinkern gestand er, dass der 30. Geburtstag für ihn eine deutlich größere Hürde war. Rückblickend betrachtet sei der Schritt ins neue Jahrzehnt vor allem eine Reise der Selbstakzeptanz und der inneren Ruhe. Sein Instagram-Debüt unterstreicht einmal mehr seine positive Einstellung zum Älterwerden und seine Bereitschaft, sich auf Unbekanntes einzulassen.

Getty Images Hape Kerkeling, Bestseller-Autor

Getty Images Hape Kerkeling, Komiker

