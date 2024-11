Darum würde Hape Kerkeling niemals bei "LOL" mitmachen

Der beliebte deutsche Komiker und Entertainer Hape Kerkeling (59) hat in einem exklusiven Interview mit HÖRZU bekannt gegeben, dass er niemals an der erfolgreichen Comedyshow LOL: Last One Laughing teilnehmen werde. Trotz wiederholter Anfragen des Moderators und Kollegen Michael "Bully" Herbig (56) lehnt Hape eine Teilnahme kategorisch ab. "Ich lasse mir das Lachen nicht verbieten", sagte der Bestsellerautor entschlossen. Diese Entscheidung traf er nach eigenen Aussagen während eines regen Austauschs mit Bully über die Show, die er selbst gerne als Zuschauer verfolgt.

Im Interview erklärte Hape, der zu seinem 60. Geburtstag einen Thementag von der ARD bekommt, genauer, warum er sich nicht auf das Konzept der Sendung einlassen möchte. "Ich würde mich nicht in die Situation verfrachten lassen, mich dafür einsperren zu lassen", betonte er. Die Vorstellung, auf Teufel komm raus nicht lachen zu dürfen, sei für ihn unvorstellbar. "Das ist ausgeschlossen, das halte ich nicht aus", fügte er hinzu. Obwohl er ein großer Fan der Sendung sei und den Humor seiner Kollegen schätze, ziehe er es vor, weiterhin von zu Hause aus zuzuschauen und dabei von Herzen lachen zu dürfen.

Hape Kerkeling, mit bürgerlichem Namen Hans-Peter Wilhelm Kerkeling, ist seit den 1980er-Jahren eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Mit Kultfiguren wie "Horst Schlämmer" und erfolgreichen Formaten wie "Kein Pardon" oder "Hape Kerkeling live" hat er Generationen zum Lachen gebracht. Seine langjährige Freundschaft zu Bully Herbig gründet auf ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Comedy und ihre ähnlichen Karrierewege. Abseits der Bühne ist Hape dafür bekannt, seine Privatsphäre zu schätzen und ein zurückgezogenes Leben zu führen.

Getty Images Hape Kerkeling, 2021 in Köln

Getty Images Hape Kerkeling, Entertainer

