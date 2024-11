Bald 60: Hape Kerkeling blickt auf seinen TV-Rückzug zurück

Der beliebte Comedian Hape Kerkeling (59) feiert am 9. Dezember seinen 60. Geburtstag und blickt in einem Interview mit der Zeitschrift HÖRZU auf sein bewegtes Leben zurück. Dabei spricht der Komiker auch über seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit im Alter von 50 und den Grund für sein Comeback. "Ich glaube, keiner in Deutschland hat in seiner Showkarriere so viele Comebacks gehabt wie ich. Ich bin halt jemand, der sich zwischendurch immer mal wieder zurückgenommen hat - was natürlich nicht heißt, dass ich die ganze Zeit die Füße hochgelegt habe", erklärt Hape.

Im Interview verrät der 59-Jährige, dass er trotz seiner TV-Abstinenz stets aktiv im Hintergrund gewesen sei: "Ich habe während meiner Off-Zeit vom Fernsehen einige Bestseller geschrieben und auch Filme gedreht." Insofern sei es für ihn auch nie wirklich ein völliger Rückzug gewesen. "Ich war bloß nicht auf Sendung. Ich wollte nie in eine Situation wie etwa in Amerika und Italien kommen, wo Moderatoren mehr Zeit im Fernsehen moderierend verbringen als privat zu Hause", ergänzt der Schauspieler.

Hape – der mit bürgerlichem Namen Hans-Peter Kerkeling heißt – ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Mit Kultfiguren wie Horst Schlämmer und zahlreichen TV-Shows hat er ein Millionenpublikum begeistert. Schon früh zeigte er sein Talent für Comedy und Musik, was ihm diverse Auszeichnungen einbrachte. Hape legt großen Wert darauf, sein Privatleben zu schützen und nicht ständig im Rampenlicht zu stehen.

Getty Images Hape Kerkeling, Komiker

Getty Images Hape Kerkeling beim Deutschen Fernsehpreis 2021

