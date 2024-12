Hape Kerkeling: Hausverbot nach 35 Jahren aufgehoben

Das Comedy-Multitalent schlechthin, Hape Kerkeling (60), darf nun nach knapp 35 Jahren wieder an der Bundespressekonferenz teilnehmen. Kurz vor seinem 60. Geburtstag am 9. Dezember wurde das langjährige Hausverbot gegen ihn aufgehoben. Diese erfreuliche Nachricht erhielt er von Judith Rakers (48) in einer Spezialfolge des "3nach9"-Podcasts von Radio Bremen, die am Donnerstag, 5. Dezember, veröffentlicht wurde. In der fast 80-minütigen Folge blickten Hape und Judith auf seine außergewöhnlichsten und teils dreistesten Aktionen zurück. Dabei kam auch das Jahr 1990 zur Sprache, als Hape sich im Rahmen seiner Show "Total Normal" als Reporter zur Bundespressekonferenz begab und mit provokanten Fragen wie "Wo bleibt die Mark?" einen Minister verärgerte.

Wegen dieses Vorfalls war ihm Hausverbot erteilt worden. Während des Interviews überraschte Judith Hape mit einer Botschaft von Mathis Feldhoff, dem Vorsitzenden der Bundespressekonferenz. Mathis teilte ihm mit, dass das Verbot aufgehoben sei: "Nach fast 35 Jahren kann man vielleicht sagen – es hatte auch seine komischen Seiten." Hape war begeistert von dieser Geste und nannte es "ein ganz besonderes Geschenk". Er scherzte zudem, dass er gerne vorbeikommen und selbst durchwischen würde, um einen alten Schmierstreifen an der Wand zu entfernen. Auch Mathis zeigte sich versöhnlich und witzelte, dass das nun aber keine Einladung sei, schon "nächste Woche gleich wiederzukommen und nach dem Euro zu fragen".

Hape, der 1985 im Alter von 20 Jahren mit seiner ersten regelmäßigen Fernsehsendung "Känguru" den Durchbruch schaffte, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Mit seiner Show "Total Normal" schrieb er Fernsehgeschichte und sorgte immer wieder durch seine unkonventionellen Aktionen für Aufsehen. Sein Humor und seine Vielseitigkeit haben ihm eine treue Fangemeinde eingebracht. Neben seiner Karriere als Comedian ist Hape auch als Autor und Sänger erfolgreich. Er hat mit seiner charmanten Art die Herzen vieler Menschen erobert.

Getty Images Hape Kerkeling, Komiker

Getty Images Hape Kerkeling als Horst Schlämmer

