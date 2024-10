Hape Kerkeling bekommt ARD-Thementag zu seinem 60.Geburtstag

Die ARD feiert den runden Geburtstag von Schauspieler, Kabarettist und Fernsehlegende Hape Kerkeling (59). Rund um seinen Geburtstag am 9. Dezember kümmert sich der Sender darum, dass die Fans sogar crossmedial versorgt sind. Ab 20:15 Uhr können die Zuschauer die Dokumentation "Hape Kerkeling - Total normal" anschauen. Hier geht es um die Stationen seines Lebens und die Höhen und Tiefen seiner Karriere, außerdem kommen andere Persönlichkeiten wie Anke Engelke (58) und Günther Jauch (68) zu Wort. Darauf folgt die Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" von Caroline Link. Zum Schluss gibt es um 23:55 Uhr nach den Tagesthemen ein "Best of" seiner Sketche.

Damit die Fans einen Überblick über die angebotenen Inhalte bekommen, können sie ebenfalls ab dem 5. Dezember auf ein Widget in der ARD-Mediathek zugreifen. Dieses bietet einen Querschnitt durch das filmische Schaffen des Entertainers an. Darunter findet man den oben genannten Dokumentarfilm, aber auch einige seiner Klassiker wie zum Beispiel: "Club Las Piranjas", "Willi und die Windsors", "Gisbert" (sechs Folgen), "Kein Pardon" oder "Samba in Mettmann".

Radio Bremen schaffte Hape damals seinen Durchbruch, jetzt feiert Hape in der Podcast-Party zusammen mit Moderatorin Judith Rakers (48). Letztere verspricht viele Überraschungsmomente in der Show, darunter verschiedene Gratulanten und ein Wiederhören mit Hapes Rollen wie Königin Beatrix und Hannilein. Gegenüber Judith betont er im Podcast: "Vor allem habe ich dir Sachen erzählt, die habe ich wirklich noch keinem erzählt." Die Folge wird bereits ab dem 5. Dezember in der ARD Audiothek abrufbar sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH Angelika Milster und Hape Kerkeling in "Club Las Piranjas", 1994

Anzeige Anzeige

Getty Images Hape Kerkeling, 2021 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige