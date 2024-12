Prinz Louis bedankt sich mit süßer Notiz bei den Großeltern

Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) haben traditionell zum vierten Mal das Weihnachtskonzert "Together at Christmas" in der Westminster Abbey organisiert. Doch dieses Jahr stand nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern eine besonders süße Geste ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis. Der sechsjährige Royal nahm an der Veranstaltung teil und hinterließ eine herzliche, handgeschriebene Botschaft auf dem sogenannten "Kindness Tree", einem Baum, an dem Gäste Botschaften der Dankbarkeit und des Mitgefühls hinterließen. Wie Fotos, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen, steht auf dem Kärtchen des Mini-Royals: "Danke an Opa und Oma, weil sie mit mir gespielt haben". Neben ihm waren auch seine Geschwister Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) bei der Veranstaltung zugegen, ebenso wie zahlreiche prominente Gäste.

Dieses festliche Ereignis fällt in ein schwieriges Jahr für Prinzessin Kate, die erst kürzlich einen langwierigen Kampf gegen den Krebs hinter sich gebracht hat. Sie hatte bereits Anfang des Jahres eine Krebsdiagnose erhalten und verkündete im September die erfolgreiche Beendigung ihrer Chemotherapie. Trotz dieser Herausforderungen organisierte Kate das Konzert mit einem besonderen Fokus auf Mitgefühl und Unterstützung. In einer offiziellen Mitteilung des Kensington Palace hieß es laut dem Magazin, dass der diesjährige Service die Bedeutung von Liebe und Empathie hervorheben und diejenigen würdigen soll, die sich durch ihre Taten für andere einsetzen.

Kate organisiert den "Together at Christmas"-Gottesdienst seit 2021, um Menschen zu ehren, die während der Weihnachtszeit besonders viel Gutes tun und ihre Gemeinschaft unterstützen. Die Veranstaltung ist mittlerweile zu einer lieb gewonnenen Tradition für die Familie geworden und unterstreicht ihr Engagement für wohltätige Zwecke. Für Fans der königlichen Familie war das Konzert in diesem Jahr auch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes: Sie durften sich über einen von Kates seltenen Auftritten freuen. In einem roten Mantel mit einer großen schwarzen Schleife am Dekolleté strahlte die Prinzessin von Wales über beide Ohren und schien den Abend sichtlich zu genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2024

Anzeige Anzeige