Prinzessin Kate begeistert beim royalen Weihnachtskonzert

Ein besonderer Freitag in der Westminster Abbey: Das alljährliche Weihnachtskonzert "Together at Christmas Carol Service" der Royals stand an! Veranstaltet wurde das Event bereits zum vierten Mal von Prinzessin Kate (42), die bis über beide Ohren strahlte und sich dieses Jahr in einem roten Mantel mit großer schwarzer Schleife an der Seite ihrer Familie zeigte. Zusammen mit ihrem Mann Prinz William (42) und ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) stand sie in der ersten Reihe der imposanten Kirche und trällerte Weihnachtslieder.

Während der Feierlichkeit wurden aber nicht nur traditionelle Lieder gesungen – es gab darüber hinaus auch Lesungen, Ballettvorführungen und Auftritte von Olivia Dean, Gregory Porter und Paloma Faith (43). Neben Kate, William und ihren Kids waren auch weitere Mitglieder der Royal Family anwesend: Prinzessin Beatrice (36) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (41), Zara Tindall (43), Sophie Wessex (59), der Herzog und die Herzogin von Gloucester, Prinz Michael von Kent (82) sowie James (37) und Pippa Middleton (41) waren ebenfalls mit von der Partie. Allesamt erschienen in festlichen Looks in Rot- und Blautönen.

Das Weihnachtskonzert stand unter dem Motto "Liebe und Empathie". Mit einem rührenden Brief lud Kate dazu etwa 1.600 Menschen ein, die sich privat, beruflich oder ehrenamtlich für andere eingesetzt haben. Ausgestrahlt wird der Gottesdienst am Heiligabend im englischen Fernsehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate beim royalen Weihnachtskonzert im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige