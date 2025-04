So eng ist Prinz Louis mit Großeltern seit Kates Krebskampf

Prinz Louis (7), der jüngste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), hat in den vergangenen Monaten eine besonders enge Beziehung zu seinen Großeltern Michael (75) und Carole Middleton (70) aufgebaut. Während Kate nach ihrer Krebsdiagnose weiterhin auf dem Weg der Genesung ist, haben ihre Eltern laut Daily Mail eine wichtige Rolle in der Familie übernommen. Besonders für ihren Enkel Louis waren sie eine unverzichtbare Stütze. Sie begleiteten die Kinder nicht nur regelmäßig zur Schule, sondern ermöglichten ihnen auch mit gemeinsamen Aktivitäten wie Übernachtungen und Spielen eine unbeschwerte Zeit. In einem Moment der Dankbarkeit schrieb Louis bei einem Weihnachtskonzert sogar auf eine Karte: "Danke an Oma und Opa, weil sie mit mir gespielt haben."

Die Großeltern Middleton sind jedoch nicht die Einzigen, die eine besondere Bindung zu Louis haben: Auch König Charles (76) wird für seine liebevolle Art gegenüber den Enkeln geschätzt. Der stolze Großvater liest ihnen mit verschiedenen Stimmen aus Harry-Potter-Büchern vor und spielt ausgiebig mit ihnen, wie seine Ehefrau Camilla einmal verriet. Beim Platinjubiläums-Konzert im Jahr 2022 durfte Louis auf Charles' Schoß sitzen, was der junge Royal mit strahlendem Lächeln und sichtlicher Freude genoss.

Prinzessin Kate selbst befindet sich nun in der Erholungsphase nach ihrer erfolgreichen Krebstherapie, was sie bereits in einer emotionalen Videobotschaft ankündigte. Die Unterstützung ihrer Familie spielte in dieser schwierigen Zeit eine zentrale Rolle. Aber auch die Natur bringt der 43-Jährigen Frieden. "Es ist eine emotionale und spirituelle Verbindung", erklärte Kate in einem vom Kensington Palace veröffentlichten YouTube-Video, in dem sie mit einer Gruppe junger Pfadfinder spricht.

Getty Images Carole und Michael Middleton, Eltern von Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2025

