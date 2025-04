Prinz Louis zeigt in Geburtstagsvideo seine verspielte Seite

Zu Prinz Louis' (7) Geburtstag widmen seine Eltern Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) dem Mini-Royal ein putziges Video auf Instagram. Das zeigt ihn aber nicht mit professioneller Zurückhaltung, sondern genau so, wie Fans es von dem frechen Prinzen gewohnt sind: Verschmitzt grinst Louis in die Kamera – inklusive Zahnlücke. Zudem rennt er aufgedreht auf die Kamera zu und hält sein Gesicht so nah wie möglich in die Linse. "Ich kann von da oben herunterspringen", meint das Geburtstagskind schließlich und die folgenden Aufnahmen zeigen ihn beim Balancieren und Runterspringen von einem Baumstamm. In diesem kurzen Video ist vor allem eines gut zu sehen: Louis scheint trotz seines Status als Mitglied der britischen Königsfamilie eine sorglose Kindheit zu haben.

Nach royaler Tradition gab es an Louis' Geburtstag neben einem Grußwort auch ein frisches Porträt des jetzt Siebenjährigen. Darauf strahlt er in demselben waldgrünen Pullover und dem karierten Hemd wie auch in dem Video. Das Foto scheint bei den meisten Royal-Fans Nostalgie auszulösen. Nicht nur, dass vielen auffällt, wie groß William und Kates jüngster Sohn mittlerweile ist: "Er ist schon so groß geworden!" Manche sehen auch eine verblüffende Ähnlichkeit zu seiner Mutter. "Er ist Kates Ebenbild auf diesem Foto", schreibt ein User, und ein anderer mutmaßt: "So ein schönes Foto, sehr starke Middleton-Gene hier."

Louis hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Publikumsliebling der Fans entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass der royale Spross bei öffentlichen Veranstaltungen gerne mal auf die Etikette pfeift. Während seine Geschwister George (11) und Charlotte (9) stets professionell und ernst auftreten, blödelt Louis gerne rum und erheitert so Medien und Zuschauer gleichermaßen. So beispielsweise beim Trooping the Colour vergangenes Jahr. Während er zusammen mit Mama Kate die Parade vom Balkon aus verfolgte, spielte er gelangweilt an den Vorhängen und legte zu den Klängen der Kapelle eine kurze Tanzeinlage hin.

MEGA / James Whatling Prinz Louis im Juni 2023

Getty Images Prinz George, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

