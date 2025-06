Diese Pannen passierten Royals bei Trooping the Colour 2025

Am heutigen Samstag verwandelte sich der Londoner Buckingham Palace erneut in den Mittelpunkt der königlichen Feierlichkeiten, als die traditionelle Trooping the Colour-Zeremonie stattfand. Während die königliche Familie den Jubel der Menge auf dem berühmten Balkon genoss, zog Prinz Louis (7) die Aufmerksamkeit auf sich. In einem charmanten Moment imitierte der Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) die majestätische Geste seines Großvaters König Charles III. (76), indem er dessen königlichen Gruß zu den Zuschauern nachahmte. Diese liebevolle Geste sorgte für herzerwärmende Reaktionen beim Publikum. Neben Louis waren auch seine Geschwister Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (10) sowie andere Familienmitglieder an der Seite von König Charles zu sehen.

Neben dem entzückenden Moment zwischen Prinz Louis und König Charles gab es jedoch einen kleinen Patzer: Königin Camilla (77) sorgte für Aufsehen, als sie auf dem Podest irrtümlich den Platz des Königs einnahm. König Charles reagierte laut People rasch und tauschte diskret die Position mit ihr, um die korrekte Anordnung wiederherzustellen. Trotz des Missgeschicks verlief die Zeremonie reibungslos und bot ein Spektakel, das für viele Zuschauer ein unvergesslicher Augenblick war. Für König Charles war dies die dritte Trooping-the-Colour-Veranstaltung als regierender Monarch, bei der er erneut die Tradition des Mitfahrens in der Kutsche beibehielt.

Die königliche Familie zeigte sich an diesem Tag stilsicher und strahlend. Besonders Prinzessin Kate beeindruckte durch ihr Outfit, das von der Designerin Catherine Walker entworfen wurde – und Parallelen zu einem Look ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) aufwies. Gemeinsam mit ihren Kindern bot sie den Zuschauern ein harmonisches Bild der zukünftigen Königsfamilie. Die Trooping-the-Colour-Parade steht bekanntlich im Zeichen königlicher Traditionen, doch es sind oft die persönlichen und ungeplanten Momente, die die Herzen der Menschen erobern – sei es ein königlicher Gruß von Prinz Louis oder eine kleine Panne, die charmant überspielt wurde.

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei Trooping the Colour 2025

John Phillips/Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping The Colour 2025

