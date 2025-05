Royaler Spaßvogel: Prinz Louis neckt George bei Gedenkparade

Prinz Louis (7) wird seinem Ruf als royaler Rabauke mal wieder gerecht. Bei der sogenannten VE-Day-Parade zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs versammelt die britische Königsfamilie sich, um eine große Militärparade zu beobachten. Mit dabei sind auch die drei Kinder von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43). Und der jüngste Sohn des zukünftigen Königspaars sorgte bei dem ein oder anderen Fan sicher für Schmunzeln, als er seinen großen Bruder George (11) ein wenig zu ärgern schien. Wie The Mirror berichtet, strich George sich die Haare aus der Stirn. Louis beobachtete das und machte die Geste nach, offenbar um ihn ein wenig zu necken.

Louis schien während der Parade wie schon so oft in der Vergangenheit nicht so wirklich stillsitzen zu können. Nachdem der Siebenjährige von seinem Bruder abgelassen hatte, schien ihn etwas auf der Uniform seines Vaters abzulenken. Mit einer herzerwärmenden Geste begann er, Fusseln von Williams Jacke zu zupfen. Neben diesen kurzen Momenten zeigte Louis sich aber als echtes royales Vorbild. Ebenso wie seine beiden Geschwister beobachtete er brav die Parade, hörte zu, als sein Vater ihm das Geschehen erklärte, und grüßte die vorbeiziehenden Soldaten und Veteranen.

So viel Zurückhaltung sind Royal-Fans sicher gar nicht mehr von Louis gewohnt – allerdings ist der Anlass auch nicht unbedingt der richtige für Faxen. Bei leichteren Events wie beispielsweise dem Weihnachtsgottesdienst oder Trooping the Colour 2024 zeigte der Mini-Royal sich schon wesentlich ungestümer. Vor allem die Geburtstagsparade für König Charles (76) vergangenes Jahr dürfte vielen Fans in Erinnerung geblieben sein, denn Louis schien seine Energie zu schwer zügeln zu können. Auf dem Balkon mit seiner Mutter und seinen Geschwistern beschäftigte er sich mit den Vorhängen oder einem Tänzchen zur Blasmusik. Auch schon im Jahr davor amüsierte Louis die Zuschauer, als er während der Vorführung der Militärflugzeuge vor Begeisterung die Jets nachahmte.

Getty Images Prinz Louis und Prinz William im Mai 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis im Juni 2023

