Hier läuft der Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Auch zum diesjährigen Weihnachtsfest können sich Fans des Märchenklassikers Drei Haselnüsse für Aschenbrödel freuen: Vom 1. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 wird der Film insgesamt 15 Mal auf zehn verschiedenen Sendern im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Wer die Geschichte vom klugen und mutigen Aschenbrödel, das mit Hilfe von drei magischen Haselnüssen das Herz des Prinzen erobert, lieber streamt, hat etwa bei Netflix oder in der ARD-Mediathek die Möglichkeit.

In der ARD läuft der Weihnachtsklassiker am 1. Dezember, am 24. Dezember sowie am ersten Weihnachtstag. Im MDR kann der Film am 8. Dezember und am zweiten Weihnachtstag geschaut werden. Der WDR zeigt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am dritten Advent sowie am Heiligen Abend. Am 22. und am 24. Dezember läuft der Streifen außerdem im NDR. BR und SRF gestalten ihr Nachmittagsprogramm am 24. Dezember mit dem Film, während der RBB und ONE am ersten Weihnachtstag ihr Programm mit dem Klassiker bereichern.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist eine Neuinterpretation des bekannten Grimm-Märchens und gilt als ein fester Bestandteil des weihnachtlichen TV-Programms. Der 1973 entstandene Film feierte im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Jubiläum und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Die Schauspielerin Libuše Šafránková, die 2021 verstarb, erlangte durch ihre Rolle als kluges und selbstbewusstes Aschenbrödel internationale Berühmtheit.

WDR/Degeto Libuše Šafránková und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Getty Images Schloss Moritzburg, Drehort für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

