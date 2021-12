Dieser Film zählt zu den ganz großen Weihnachtsklassikern! Für viele Menschen ist das Fest ohne den Streifen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel aus dem Jahr 1973 kaum vorstellbar. Nicht wenige kennen den Kultfilm Zeile für Zeile auswendig – was jedoch nur wenige wissen: Eine der Darstellerinnen der tschechischen Produktion war während der Dreharbeiten schwanger. Weil das nicht zur Rolle passte, musste sie ihren Bauch damals verbergen.

Ihr Geheimnis blieb lange verborgen, doch vor einigen Jahren plauderte die Schauspielerin Daniela Hlaváčová im Interview mit der Prager Zeitung Televize über die damalige Zeit. Sie könne sich noch gut an den Dreh erinnern: "Das weiß ich so genau, weil ich schwanger war!" Ihre Babykugel verbarg Daniela am Set unter wallenden Kleidern – immerhin spielt sie die böse Stiefschwester von Aschenbrödel, die auf Prinzenjagd ist und nicht schwanger sein durfte!

Dabei war Daniela beim Dreh im Winter 1973 schon ziemlich weit in ihrer Schwangerschaft: Im Mai desselben Jahres kam ihre Tochter Lucie zur Welt! Später trat diese in die Fußstapfen ihrer Mutter und stand als Schauspielerin für zahlreiche tschechische Filme vor der Kamera.

WDR/DRA Szene aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973)

WDR/Degeto Karin Lesch und Rolf Hoppe in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973)

WDR/Degeto Libuše Šafránková und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

