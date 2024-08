Amy Adams genießt nachträgliche Geburtstagsfeier mit Ehemann

Am 20. August durfte Amy Adams (50) ihren fünften runden Geburtstag feiern. Aktuelle Aufnahmen zeigen die "Verwünscht"-Bekanntheit bei ihrer nachträglichen Party. Darauf ist Amy mit ihrem langjährigen Ehemann Darren Le Gallo zu sehen, wie sie Hand in Hand ein Restaurant in Santa Monica verlassen. Nicht zu übersehen ist der große, bunte Blumenstrauß, den die "Arrival"-Darstellerin in einer Box bei sich trägt.

Für die Feier ihres Ehrentags entschied sich Amy für ein blaues, schimmerndes Plissee-Kleid, das perfekt zu ihren strahlend blauen Augen passt. Dazu kombiniert die "Man of Steel"-Darstellerin hellblaue Pumps mit einem filigranen Blumenmuster. Amys Make-up ist natürlich gehalten und die rote Mähne fällt ihr in leichten Wellen über die Schultern. Darren wählte für den besonderen Abend seiner Partnerin einen schlichten grauen Anzug.

Amy und Darren kennen sich bereits seit mehr als 20 Jahren. Sie lernte den "Lullaby"-Darsteller im Jahr 2001 in einer Schauspielschule kennen. Erst ein Jahr später fingen die beiden an, sich zu daten und wurden schließlich ein Paar. Die beiden Schauspieler durften im Mai 2010 ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Töchterchen Aviana, deren Name eine Hommage an Amys Geburtsort in Italien ist. Im Jahr 2015 krönten Amy und Darren ihr Liebesglück und gaben sich nach einer achtjährigen Verlobungsphase das Jawort.

Action Press / affinitypicture / BACKGRID Amy Adams und Darren Le Gallo im August 2024

Getty Images Amy Adams, Darren Le Gallo und Tochter Aviana im Januar 2017

