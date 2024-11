Regisseurin schwärmt von Amy Adams neuer Schauspielleistung

Amy Adams (50) zeigt in ihrem neuesten Film "Nightbitch" eine völlig neue Seite von sich. Die 50-jährige Schauspielerin verkörpert in der Horror-Komödie eine Mutter, die eine transformative Phase durchlebt. Am 20. November feierte der Film im Linwood Dunn Theater in Los Angeles Premiere. Regisseurin Marielle Heller lobt gegenüber Us Weekly Amys Darstellung und betont, wie tief sie für diese Rolle gegraben habe.

Marielle erklärt, dass Amy für diese Rolle all ihre Künstlichkeit ablegen und so roh und verletzlich wie möglich sein musste. "Ich finde es großartig, dass 'Verwünscht' die letzte Rolle war, die sie vor diesem Film gespielt hat, weil es ihre unglaubliche Bandbreite zeigt", sagt Marielle. "Dieser Film erforderte einen völlig anderen Ansatz von ihr." "Nightbitch" basiert auf dem Roman von Rachel Yoder und erzählt die Geschichte einer Mutter, die ihre Rolle als Hausfrau hinterfragt. Ihre nächtliche Routine nimmt eine surreale Wendung, als sich ihre mütterlichen Instinkte auf unerwartete Weise manifestieren.

Als Mutter von zwei Kindern hat Marielle viele persönliche Elemente in den Film eingebracht. Sie ist mit dem Komiker Jorma Taccone verheiratet und hat einen Sohn namens Wylie und eine jüngere Tochter. "Viele dieser Szenen stammen aus meinem Leben", verrät sie. Marielle hofft, dass der Film eine Ode an alle Mütter ist und die Herausforderungen zeigt, denen sie täglich begegnen. Gegenüber dem Magazin spricht sie auch über den gesellschaftlichen Druck und die Erwartungen, die oft auf Müttern lasten würden. "Ich hoffe, dass dieser Film Menschen das Gefühl gibt, weniger allein zu sein, und ihnen hilft, sich selbst mehr Gnade zu schenken", sagt sie.

Getty Images Marielle Heller und Amy Adams im November 2024 in Kalifornien.

Getty Images Amy Adams und Marielle Heller im Oktober 2024 in Savannah.

