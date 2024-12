Der Netflix-Star José de la Torre stirbt mit nur 37 Jahren

Der Netflix-Star José de la Torre ist im Alter von 37 Jahren verstorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Iván in der Netflix-Serie "Toy Boy". Am Donnerstag erlag der spanische Schauspieler laut einem Bericht von The Sun einer schweren, nicht näher bezeichneten Krankheit, die im Juni diagnostiziert worden war. Diese Diagnose hatte ihn dazu gezwungen, sich in der vergangenen Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Freunde und Kollegen, darunter die Schauspielerin Luisa Martín und die Sängerin Lolita Flores, zollten ihm online Tribut. "Es bricht mir das Herz zu wissen, dass ich deine Stimme nie wieder hören werde, aber ich werde weiter mit dir sprechen. Liebe dich unendlich, José", schrieb Luisa auf Instagram.

Seit seiner Diagnose wurde José medizinisch behandelt, doch über die genaue Art der Erkrankung gibt es keine öffentlichen Informationen. Der Schauspieler hatte im Juni seine Krankheit bekannt gegeben, was viele seiner Fans und Kollegen schockierte. Auf Instagram nehmen nicht nur einige Promi-Kollegen, sondern auch zahlreiche Bewunderer Abschied. "Er war zu jung, um zu gehen" oder auch "Ein weiterer strahlender Stern leuchtet am Himmel", schrieben beispielsweise zwei User auf der Social-Media-Plattform.

José fand schon früh eine Leidenschaft im Kino. In einem Interview mit lokalen Medien sagte er laut The Sun einmal: "Von klein auf fand ich Trost im Kino – jedoch nicht unbedingt in der Schauspielerei, zumindest nicht am Anfang." Seine Liebe zu Filmen entwickelte sich, als er als Kind stundenlang Filme schauen konnte, was letztlich seine Karriere im Schauspiel ermöglichte. Trotz seiner Vorbehalte über die Schauspielerei hat seine Hingabe zur Filmkunst ihm eine erfolgreiche Karriere beschert. Neben der Serie "Toy Boy" stand er unter anderem auch für "Vis a Vis: Das Oasis" oder auch "Amar es para siempre" vor der Kamera.

Instagram / josedelatorre___ Jose de la Torre im Mai 2024

Instagram / josedelatorre___ Jose de la Torre, Schauspieler

