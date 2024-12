"Mod Squad"-Star Michael Cole stirbt im Alter von 84 Jahren

Die Krimiserie "Mod Squad" begeisterte in den 60er- und 70er-Jahren unzählige Zuschauer. Nun müssen sich die Fans vom letzten Mitglied des Trios verabschieden: Michael Cole ist am Dienstagabend mit 84 Jahren verstorben. Das bestätigt das Management des Schauspielers, wie TMZ berichtet. Michael soll friedlich im Kreise seiner Familie gestorben sein. Nähere Details zu seinem Tod sind bisher nicht bekannt. Er hinterlässt seine Frau Shelley Funes und seine Kinder aus erster Ehe.

In dem Statement übermittelt Michaels Team nicht nur die Nachricht von seinem Tod, sondern auch eine kleine Danksagung an den verstorbenen Schauspieler und würdigt sein "erfülltes und bewegtes Leben". Vielen dürfte der US-Amerikaner durch seine Rolle als Peter in "Mod Squad" bekannt sein. Als Undercover-Offizier spielte er an der Seite von Clarence Williams III und Peggy Lipton (✝72). Die Drama-Krimiserie lief von 1968 bis 1973 und erstreckte sich über fünf Staffeln. Michaels Schauspielkollegen verstarben bereits 2019 beziehungsweise 2021.

Aber nicht nur mit "Mod Squad" konnte Michael große Erfolge feiern. So spielte der 84-Jährige auch unter anderem in Wonder Woman, "The Love Boat", "CHiPs" sowie "Murder, She Wrote" mit. 1990 ergatterte er sogar eine Rolle in Stephen Kings (77) Miniserie "Es". Zuletzt stellte Michael sein schauspielerisches Talent 2008 im Film "Grave Misconduct" unter Beweis und verkörperte Jason Connelly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Cole im März 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Cole im März 2005

Anzeige Anzeige

Anzeige