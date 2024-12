Darum möchte Luisa Früh ihre neue Romanze geheim halten

Luisa Früh verbringt die Weihnachtszeit nicht allein. Am Mittwoch gab die Prominent getrennt-Berühmtheit ihre Beziehung mit ihrer Freundin bekannt. Allerdings war das Gesicht der Glücklichen nicht zu erkennen. Nun erklärt die Influencerin auf Instagram, warum sie sich dafür entschieden hatte. "Ich will das Ganze privat halten. Ich will euch nicht zeigen, wer sie ist", stellt sie klar. Ihre neue Liebe soll kein Bestandteil ihrer Online-Präsenz werden, vor allem, da ihre Partnerin nicht berühmt sei. Dennoch macht sie deutlich: "Ich möchte das mit euch teilen, damit es kein Geheimnis ist."

Ein paar Fakten gibt Luisa immerhin preis. Das Kennenlernen habe ganz unromantisch mit einer Nachricht auf Social Media begonnen, auf die die Ex-Freundin von Max Bornmann allerdings nicht reagierte. Danach verhalf ihnen eine Dating-App zum Glück, und seit zwei Monaten sind die beiden Frauen offiziell ein Paar. "Sie unterstützt mich zu 100 Prozent bei allem. Sie ist mein Ruhepol und bringt mich bei dem ganzen Stress runter", schwärmt die Frankfurterin außerdem in ihrer Story.

In der Vergangenheit hatte Lulu wenig Glück bei der Partnerwahl. 2022 nahm sie mit ihrem damaligen Partner Max an der Show Make Love, Fake Love teil. Vor laufenden Kameras betrog sie der TV-Casanova darin und turtelte mit Yeliz Koc (31). "Im ersten Moment ist es mir kalt den Rücken heruntergelaufen. Ich konnte nicht glauben, dass er dazu in der Lage ist. [...] Ich hab den Traum unserer gemeinsamen Zukunft an mir vorbeiziehen sehen", gestand sie zu der Zeit in einem Promiflash-Interview.

Instagram / frluuisa Luisa Früh, Realitystar

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

