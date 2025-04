Luisa Früh spricht über Vorurteile gegen ihre Bisexualität

Luisa Früh wurde durch das TV-Format Make Love, Fake Love bekannt, an dem sie mit ihrem Ex-Freund Max Bornmann teilnahm. Vor wenigen Monaten machte das Reality-Sternchen öffentlich, bisexuell zu sein und sich in einer Beziehung mit einer Frau zu befinden. Wie sie jetzt in ihrem Podcast "Nicht ganz dicht" offenbart, hätten ihr die Reaktionen auf ihre sexuelle Orientierung gezeigt, dass viele Menschen noch zu wenig Verständnis hätten. "Ich glaube, bisexuell zu sein, wird null ernst genommen", erklärt die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin und fügt hinzu: "Viele Leute denken: 'Du bist bi? Das heißt, du hast ab und zu mal mit einer Frau rumgemacht.'"

Die Follower der Germany Shore-Bekanntheit schienen wohl ziemlich überrascht von der Tatsache, dass sie eine ernste Beziehung mit einer Frau führt, und gaben ihr das Gefühl, das nicht nachvollziehen zu können. Trotzdem ist Luisa in ihrer Partnerschaft überglücklich – und fühlt sich erstmals wirklich angekommen. Das macht sie nicht nur durch süße Beiträge auf ihrem Social-Media-Account deutlich, sondern auch in ihrem Podcast. "Mit ihr will ich bis an mein Lebensende zusammen sein", schwärmt die Reality-TV-Persönlichkeit von ihrer Freundin.

Luisa machte ihre neue Beziehung im vergangenen Dezember publik. Sie veröffentlichte eine Bilderreihe auf Instagram, unter der sich ein Schnappschuss befand, auf dem sie ihrer Partnerin verliebt in die Augen schaut. Weitere Details behielt die Influencerin aber für sich – und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. Sie möchte nicht, dass die Frau an ihrer Seite ein Bestandteil ihrer Online-Präsenz wird, weshalb sie weder ihren Namen verrät noch ihr Gesicht zeigt. "Ich will das Ganze privat halten. Ich will euch nicht zeigen, wer sie ist", stellte die Ex-DSDS-Teilnehmerin klar.

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Partnerin im April 2025

Instagram / frluuisa Luisa Früh und ihre Freundin im März 2025

