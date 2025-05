Luisa Früh stichelt offen gegen ihren Ex-Freund Max Bornmann

Die Reality-TV-Bekanntheit Luisa Früh hat auf Instagram gegen ihren Ex-Freund Max Bornmann gestichelt. Max wird in der kommenden Staffel der Show Beauty & the Nerd zu sehen sein, doch statt ihm Glück zu wünschen, teilte Luisa ihre Enttäuschung über seine Teilnahme. In einer Instagram-Story zu einem Foto der neuen Kandidaten schrieb sie: "Na toll, jetzt kann ich meine Lieblings-Realityshow nicht mehr anschauen" und fügte zwei Kotz-Emojis hinzu. Dieser Kommentar sorgte bei ihren Followern für gemischte Reaktionen.

Während einige Fans Luisas Verhalten als kindisch und unnötig kritisieren, wundern sich andere, warum sie das Thema nochmals aufgreift. "Wieso macht sie es jetzt noch mal zum Thema? Sie steht doch jetzt eh auf Frauen, ist ja nicht so, dass es da noch Beef gibt", lautet etwa ein Kommentar. Andere bemängeln ihren Umgang mit Ex-Partnern generell: "Glücklich in einer Beziehung, aber immer noch nicht über'n Ex hinweg. Reicht doch irgendwann." Ob Luisa mit ihrer Äußerung lediglich ehrlich sein oder tatsächlich provozieren wollte, bleibt unklar, doch die Diskussion darum läuft weiter.

Luisa selbst ist nach der vergangenen Zeit im Reality-TV inzwischen glücklich in einer neuen Beziehung angekommen. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Fotos mit ihrer Partnerin, die sie liebevoll als "Liebe ihres Lebens" bezeichnet. Ihre Fans freuten sich über ihren Neuanfang und die positiven Veränderungen nach der turbulenten Beziehung zu Max. Doch mit ihrem jüngsten Kommentar zeigt die TV-Persönlichkeit, dass die Vergangenheit mit Ex-Freund Max offenbar noch nicht komplett abgehakt ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa Früh im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige