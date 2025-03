Neues Projekt: Luisa Früh startet mit ihrem eigenen Podcast

Luisa Früh hat sich in den vergangenen zwei Jahren einen Namen in der deutschen Reality-TV-Welt gemacht. Auf Instagram kündigt sie nun ihr neues Projekt an: Anstatt im TV zu sehen, gibt es Luisa jetzt auf Audio-Plattformen zu hören! Die Beauty startet ihren eigenen Podcast. "Der Podcast, der dir noch gefehlt hat. Ich bin so glücklich, das Projekt jetzt mit euch teilen zu können! Ihr könnt euch auf tolle Themen freuen und natürlich auf eure Lulu, die kein Blatt vor den Mund nehmen wird", schreibt die Influencerin zu einem Video, in dem sie während einer Aufnahme zu sehen ist.

Überall, wo es Podcasts gibt, kann die erste Folge von "Nichtganzdicht" bereits gehört werden. Luisa verspricht ihren Fans jeden Dienstag um 23:59 Uhr eine neue Episode. Die Fans der Social-Media-Bekanntheit sind begeistert und unterstützen sie in den Kommentaren. "Zieh ich mir rein, ich liebe die Stimme von Luisa", schwärmt eine Nutzerin. Andere schreiben "liebs doch maximal" und "kannst stolz auf dich sein". Ein paar Follower hatten jedoch gehofft, dass Luisa sie mit eigenen Songs überraschen würde. Wie die Beauty auch in dem Video verrät, habe sie an der vergangenen Staffel DSDS teilgenommen, da es eigentlich immer ihr Traum gewesen sei, als Sängerin erfolgreich zu werden.

Bekannt wurde die Frankfurterin an der Seite ihres Ex-Freundes Max Bornmann. Gemeinsam mit ihm nahm sie an der ersten Staffel von Make Love, Fake Love teil. Zwar verließen die beiden die Show noch als Paar, doch das, was zwischen Max und der Single-Lady Yeliz Koc (31) gelaufen war, belastete ihre Beziehung im Nachgang zu sehr. Nach ihrer Trennung stellten sie bei Prominent getrennt unter Beweis, wie gut sie sich aber nach wie vor verstehen. Es folgte für Luisa ein kurzer Auftritt bei Germany Shore. Ihre Fans versorgt sie regelmäßig mit Content auf Instagram – vor allem süße Pärchenbilder mit ihrer Partnerin kommen bei ihrer Community besonders gut an.

Anzeige Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa Früh im Februar 2025

Anzeige Anzeige

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige